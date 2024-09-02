ÀôË¼Êæ»á¤È¤ªÅ·µ¤¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ö¤¢¤ÎÃÏ°è¤Î¿Í¥¥ì¤ä¤¹¤¤¡×½Ð¿È¹»¾®Ãæ¹âÆ±¤¸¡¢ºÇ¸å¥ß¥ä¥Í¤ÈÂ¨¶½Ì¡ºÍ
Á°ÌÀÀÐ»ÔÄ¹¤ÎÀôË¼Êæ»á¡Ê61¡Ë¤¬2Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾ðÊó¥é¥¤¥Ö¡¡¥ß¥ä¥Í²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸á¸å1»þ55Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤ÎË©ÍéÂç²ð¡Ê42¡Ë¤¬Àô»á¤È¾®Ãæ¹â¹»¤È¡¢½Ð¿È¹»¤¬Æ±¤¸¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÈÖÁÈ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Å·µ¤Í½Êó¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¡¢MCµÜº¬À¿»Ê¡Ê61¡Ë¤¬¡Öº£¡¢Ê¹¤¤¤¿¤é¡¢¾®Ãæ¹â¤ÈÀô¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ä¤Í¤ó¤Æ¡©¡×¤ÈË©Íé¤Ë¿Ò¤Í¤¿¡£Ë©Íé¤â¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤«¤·¤³¤Þ¤Ã¤¿¡£
Àô»á¤â¡Ö¤·¤«¤â»ä¤¬ÌÀÀÐ»ÔÄ¹¤Î¤È¤¤Ë¡È¤ªÅ·µ¤Âç»È¡É¤Ã¤Æ·Á¤Ç¤Õ¤ë¤µ¤ÈÂç»È¤Ë¤´½¢Ç¤¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼Õ¼¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£Àô»á¤ÈË©Íé¤Ï¡¢ÌÀÀÐ»ÔÎ©Æó¸«¾®¡ÝÌÀÀÐ»ÔÎ©Æó¸«Ãæ¡ÝÊ¼¸Ë¸©Î©ÌÀÀÐÀ¾¹â¤ÈÆ±¤¸³ØÎò¥ë¡¼¥È¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
²áµî¤ËÌÀÀÐ»ÔÄ¹»þÂå¤ËË½¸ÀÌäÂê¤ò2ÅÙµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ëÀô»á¤ò¤µ¤·¤ÆµÜº¬¤¬¡Ö¤¢¤ÎÃÏ°è¤Î¿Í¡¢¥¥ì¤ä¤¹¤¤¤Í¤ó¤Ê¡×¤ÈË©Íé¤ËÆ±°Õ¤òµá¤á¤ë¤È¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¢¤ó¤Ê¡Ä¤½¤¦¤½¤¦¤½¤¦¡¢¤ß¤ó¤ÊÌýÃÇ¤·¤¿¤é¶¯¤¤¸ýÄ´¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦ÇÅ½£ÊÛ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡¢ÃÏ°èÅª¤Ê¸ýÄ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤¿¡£
Ë©Íé¤Ï¡ÖÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÀÀÐ¤ÎÆó¸«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç°é¤Á¤Þ¤·¤Æ¡¢¸ý¤¬°¤¤¤Î¤â¤ª¸ß¤¤¤µ¤Þ¤Ç¤¹¡×¤ÈÇ§¤á¤Ê¤¬¤é¡¢Àô»á¤Ë¤â²ñ¼á¤·¤¿¡£µÜº¬¤¬¡Ö¤À¤«¤é¡¢²È¤Ç¤È¤¤É¤¥¥ì¤ë¤ó¤«¡×¤È¥Ü¥±¤ë¤È¡¢Ë©Íé¤Ï¡Ö¤¤¤ï¤ó¤Ç¥¨¥¨¤¬¤Ê¡£²¿¤ò¸À¤¦¤Æ¤Þ¤¹¤Í¤ó¡×¤ÈÄêÈÖ¤ÎÊÖ¤·¤Ç²ñÏÃ¤òÄù¤á¤¿¡£