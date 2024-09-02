ÆüËÜ¡Ö»Ë¾åºÇ¤â½ë¤¤²Æ¡× ºòÇ¯¤È¥¿¥¤µÏ¿ µ¤¾ÝÄ£¡¡
¡ÚAFP¡á»þ»ö¡Û µ¤¾ÝÄ£¤Ï2Æü¡¢º£Ç¯¤ÎÆüËÜ¤Î²Æ¤Ï´ÑÂ¬»Ë¾åºÇ¤â½ë¤¤²Æ¤À¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Æ±Ä£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢6¡Á8·î¤ÎÊ¿¶Ñµ¤²¹¤ÏÊ¿Ç¯¤ò1.76ÅÙ¾å²ó¤ê¡¢1898Ç¯¤ÎÅý·×³«»Ï°ÊÍèºÇ¹â¤À¤Ã¤¿ºòÇ¯¤ÎµÏ¿¤ÈÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡ÆÃ¤Ë7·î¤ÏÁ´¹ñ¤ÎÊ¿¶Ñµ¤²¹¤¬Ê¿Ç¯¤è¤ê2.16ÅÙ¹â¤¯¡¢´ÑÂ¬»Ë¾åºÇ¤â½ë¤¤7·î¤È¤Ê¤ê¡¢Åìµþ¤Ç¤ÏµÏ¿Åª¤Ê¿ô¤ÎµßµÞ¼Ö¤¬½ÐÆ°¡£ÅÔ¿´Éô¤À¤±¤Ç¤âÇ®Ãæ¾É¤Ç123¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¡£
¡ÚËÝÌõÊÔ½¸¡ÛAFPBB News
¢£´ØÏ¢µ»ö
¡¦ÎÐ¤â¥¨¥¢¥³¥ó¤â¤Ê¤¯Ç®ÇÈÄ¾·â ÊÆNY¥Ö¥í¥ó¥¯¥¹ÃÏ¶è
¡¦¿ÍÎà¤Ï¡Ö¶ËÃ¼¤Ê¹â²¹¤Î¤Þ¤ó±ä¡×¤ËÄ¾ÌÌ ¹ñÏ¢ÁíÄ¹
¡¦Æ°²è¡§¥Ú¥Ã¥È¤âÌîÎÉ¤âÇ®ÇÈ¤ÇÉÂµ¤¤Ë Ï©ÌÌ¤Ï¡Ö½À¤é¤«¤¤Æùµå¤Ç¤ÏÊâ¤±¤Ê¤¤¡×Ç®¤µ °õ
¡¡Æ±Ä£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢6¡Á8·î¤ÎÊ¿¶Ñµ¤²¹¤ÏÊ¿Ç¯¤ò1.76ÅÙ¾å²ó¤ê¡¢1898Ç¯¤ÎÅý·×³«»Ï°ÊÍèºÇ¹â¤À¤Ã¤¿ºòÇ¯¤ÎµÏ¿¤ÈÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡ÆÃ¤Ë7·î¤ÏÁ´¹ñ¤ÎÊ¿¶Ñµ¤²¹¤¬Ê¿Ç¯¤è¤ê2.16ÅÙ¹â¤¯¡¢´ÑÂ¬»Ë¾åºÇ¤â½ë¤¤7·î¤È¤Ê¤ê¡¢Åìµþ¤Ç¤ÏµÏ¿Åª¤Ê¿ô¤ÎµßµÞ¼Ö¤¬½ÐÆ°¡£ÅÔ¿´Éô¤À¤±¤Ç¤âÇ®Ãæ¾É¤Ç123¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¡£
¡ÚËÝÌõÊÔ½¸¡ÛAFPBB News
¢£´ØÏ¢µ»ö
¡¦ÎÐ¤â¥¨¥¢¥³¥ó¤â¤Ê¤¯Ç®ÇÈÄ¾·â ÊÆNY¥Ö¥í¥ó¥¯¥¹ÃÏ¶è
¡¦¿ÍÎà¤Ï¡Ö¶ËÃ¼¤Ê¹â²¹¤Î¤Þ¤ó±ä¡×¤ËÄ¾ÌÌ ¹ñÏ¢ÁíÄ¹
¡¦Æ°²è¡§¥Ú¥Ã¥È¤âÌîÎÉ¤âÇ®ÇÈ¤ÇÉÂµ¤¤Ë Ï©ÌÌ¤Ï¡Ö½À¤é¤«¤¤Æùµå¤Ç¤ÏÊâ¤±¤Ê¤¤¡×Ç®¤µ °õ