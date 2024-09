祇園のママに聞く！ 京都で「昼飲み」するならこのお店

京都・祇園のお茶屋さんで生まれた宏美ママにとっておきのお店を教えてもらう本企画。今回は明るいうちから飲む贅沢、「昼飲み」にぴったりのお店3軒です。

〈教えて! 祇園の宏美ママ〉

生粋の京都人に普段使いのお店を教えてもらいたい! そんな企画を叶えるべく、ナビゲーターをお願いしたのは、なんと祇園のお茶屋が母方の実家だったという宏美ママ。幼少期から京都のど真ん中で呼吸してきたホンモノの京都通に、とっておきのお店をおすすめしてもらいましょう。

教えてくれる人

古川宏美(宏美ママ)

1969年京都生まれ。平安女学院高校、追手門学院大学卒業。会社員3年の後、母方の家業、祇園甲部のお茶屋を継ぐ(4代目の現在は紹介制のお座敷バー)。子供の頃から食いしん坊話が親族内にいくつもあり。お酒も大好き。店の周年に来てもらうほど、ポンキッキ時代からガチャピン偏愛。趣味は長唄三味線、華道、観劇(歌舞伎、古典芸能、歌劇、ミュージカル、新喜劇等々)。

昼飲みするなら?

京都では「昼飲み」がジワジワと人気に。ローカルのグルメ雑誌でもたびたび「昼飲み」特集が組まれています。昼から飲むお酒って、なんであんなにおいしいのでしょうか。「こんな時間から飲んじゃって……」というちょっぴり背徳感がスパイスになるのかもしれません。

そんな昼飲み天国の京都で宏美ママが普段使いする3軒を教えてもらいました。

Brasserie Café ONZE(木屋町)

1軒目は河原町駅からすぐという便利な場所にある「Brasserie Café ONZE」。ワインに合うおつまみが充実しています。

外観 出典:parisjunkoさん

宏美ママ

京都の昼飲みの先駆け店かと。そう思ったはる方も多いのでは?ランチ後にも飲めるお店をとの思いで15時開店にされたそう。

キャロットラペ(人参とクルミのサラダ) 出典:いずのすけさん

宏美ママ

ワインに、しっかりした味付けのキャロットラペ、田舎風パテが大好きどす!出勤前の締めの(?)カフェオレなどもとてもおいしく、デザートメニューも複数あり。

田舎風パテ 出典:いずのすけさん

d’or(祇園)

2021年5月オープンという比較的新しいフレンチレストラン「d’or」。ナチュラルワインも充実しています。



※2024年9月3日〜改装工事で休業。再開は10月前半を予定

店内 出典:こばみつさん

宏美ママ

パティシエだった店主さん、こちらはおやつの時間にもお酒が飲めたらとのコンセプトやそうどす。

ロゼワインとガレット 出典: 4c5577さん

宏美ママ

ロゼワインのおいしさを知ってほしいと常時グラスでタイプの異なる5〜6種類を置いたはります。ロゼは幅広くお料理に合いますよね、お好きなロゼに出会ったことがない方もぜひご相談を!目の前で焼いてくださるガレット、クレープもそれぞれ色々な具材あり。

ビアレストラン ミュンヘン(河原町)

ビール好きにおすすめなのがビアホールの「ビアレストラン ミュンヘン」。ソーセージや唐揚げ、ピザなど馴染みあるおつまみがずらりとそろいます。

キンキンに冷えたビールは格別 出典:yama-logさん

宏美ママ

暑い時はやっぱりビールも格段においしおすね。四条河原町で11時半から通し営業というありがたさ。人気ナンバー1の若鶏の唐揚げとビール、至福どす!

唐揚げ 出典:take-522さん

宏美ママ

平日はランチメニュー、ちょい飲みセットもあり。ビールもそれ以外のドリンクも種類豊富。

文:古川宏美・食べログマガジン編集部





