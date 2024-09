TMGニューアルバム『TMG II』にLiSAがゲスト参加！収録曲順も決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■アルバムには先日、ラジオ初解禁となり大きな反響を呼んでいる「CRASH DOWN LOVE」や、BABYMETALがゲスト参加の「ETERNAL FLAMES」などを全11曲を収録!

9月18日発売となるTMG(Tak Matsumoto Group)のニューアルバム『TMG II』に、あらたに、LiSAをゲストボーカルに迎えた「THE STORY OF LOVE (feat. LiSA)」が収録されることが発表された。

同曲は2021年に松本孝弘がLiSAへ提供した「Another Great Day!!」をTMG流にリアレンジした楽曲で、ヘビーなTMGサウンドとともに、エリック・マーティンとLiSAの華麗なボーカル競演を魅せている。

アルバムには先日、ラジオ初解禁となり大きな反響を呼んでいる「CRASH DOWN LOVE」や、ジャックがTakを思い描いて詞を書き上げた「GUITAR HERO」、そして、世界的に活躍の場を広げているメタルダンスユニット・BABYMETALがゲスト参加の「ETERNAL FLAMES」などを含む全11曲収録となり、収録曲順も決定した。

また、収録曲順決定にともない、「The Beginning of TMG II」と題する映像も公開された。アルバム収録曲「GUITAR HERO」のエモーショナルなサウンドに乗せて、レコーディング中のメンバーの様子が伺える貴重な映像に加え、メンバーからのコメントも収められている。

リリース情報

2024.09.18 ON SALE

ALBUM『TMG II』

【収録曲】

01. CRASH DOWN LOVE

02. ETERNAL FLAMES(feat. BABYMETAL)

03. THE STORY OF LOVE (feat. LiSA)

04. COLOR IN THE WORLD

05. JUPITER AND MARS

06. MY LIFE

07. ENDLESS SKY

08. DARK ISLAND WOMAN

09. FAITHFUL NOW

10. THE GREAT DIVIDE

11. GUITAR HERO0

TMG OFFICIAL SITE

https://takmatsumotogroup.com

LiSA OFFICIAL SITE

http://www.lxixsxa.com/