moon drop、初ライブアルバム『前途洋々ラブストーリー』配信リリース決定
moon dropが、自身初となるライブアルバム『前途洋々ラブストーリー』の配信リリースと、9月3日より開催の10周年ツアーと連動した特別企画を実施することを発表した。
『前途洋々ラブストーリー』は、今年の春に行われた全国ツアー＜ONEMAN TOUR"前途洋々ラブストーリー"＞のツアーファイナルかつ初のホール公演となったLINE CUBE SHIBUYAの模様を収めたライブアルバム。3rd Full Album『君にみた季節』を中心に構成された、選りすぐりのラブソングが全19曲収録されている。
ライブアルバム『前途洋々ラブストーリー』と＜moon drop 10th Anniversary 祝！ムーンドロップ秋の10周年ツアー！＞の開催を記念して、「祝！ムーンドロップ初のライブアルバム！」と題したツアー連動企画を実施。利用している配信サービスにて、ライブアルバム『前途洋々ラブストーリー』をライブラリ追加し応募フォームから応募すれば、ライブ会場にて必ず『「前途洋々ラブストーリー」ジャケ写ステッカー』をが当たる。また、ステッカーはメンバーのランダムサイン入りとなっており、一度の応募で、各会場1枚ずつ受け取ることができる。
リリース情報
2024年9月3日(火)配信リリース
https://moondrop.lnk.to/zentoyoyo_AL
ライブ・イベント情報
― LIVE HOUSE SERIES ―
09/03(火) 京都 KYOTO MUSE OPEN17:30/START18:30
09/07(土) 岩手 CLUB CHANGE WAVE OPEN16:00/START17:00
09/08(日) 宮城 DARWIN OPEN16:00/START17:00
09/14(土) 岡山 YEBISU YA PRO OPEN16:00/START17:00
09/15(日) 広島 CLUB QUATTRO OPEN16:00/START17:00
09/20(金) 北海道 PENNY LANE24 OPEN17:30/START18:30
09/21(土) 北海道 CASINO DRIVE OPEN16:30/START17:00
10/05(土) 新潟 GOLDEN PIGS RED OPEN16:15/START17:00
10/06(日) 石川 金沢AZ OPEN16:15/START17:00
10/19(土) 福岡 DRUM LOGOS OPEN16:00/START17:00
10/20(日) 熊本 B.9 V1 OPEN16:00/START17:00
10/25(金) 三重 M’AXA OPEN18:00/START18:30
＊全公演ONEMAN LIVE＊
― HALL SERIES ―
11/02(土) 愛知 名古屋市公会堂ホール OPEN17:00/START18:00
11/17(日) 埼玉 大宮ソニックシティ 大ホール OPEN17:00/START18:00
11/30(土) 大阪 NHK大阪ホール OPEN17:00/START18:00
＊全公演ONEMAN LIVE＊
＜チケット情報＞
【価格】LIVE HOUSE SERIES：\4,500(in tax) / HALL SERIES：\5,300(in tax)
【詳細】https://moondrop-official.com/news/detail/25983
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