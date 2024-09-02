MADKIDが、11月13日に自身3作目となるアルバム『DROPOUT』をリリース。収録内容やアーティスト写真、さらにリリースイベントや購入者特典などの情報が解禁された。本作はこれまでリリースしてきたTVアニメ主題歌6作の主題歌、パチスロテーマソング1作、新曲4曲など全13曲を収録している。

リードトラックの「Chaser」は、10月に放送開始のTVアニメ『ハイガクラ』オープニングテーマに決定。アニメのテーマに寄り添って制作された本楽曲は、ハイテンポでオリエンタルなMADKIDらしいアッパーソング。現在公開中の本PVではすでに楽曲の一部が公開されている。

本作品を引っさげたリリースイベントの開催も決定。10月19日より各地で開催される。なお、結成10周年を迎えたMADKIDは。11月17日には＜10th ANNIVERSARY LIVE -DROPOUT-＞を東京・大手町三井ホールで開催することも発表されている。



リリース情報

MADKID 3rd ALBUM 『DROPOUT』
2024年11月13日発売
Type-A：\4000(tax in)/COZP-2132〜3
Type-B：\3000(tax in)/COCP-42373
【CD INDEX】
01. Chaser　 TVアニメ「ハイガクラ」オープニングテーマ
02. Last Climber　パチスロ「盾の勇者の成り上がり」テーマソング
03. SIN　TVアニメ「盾の勇者の成り上がり Season 3」オープニングテーマ
04. Paranoid　アニメ「伊藤潤二『マニアック』」オープニングテーマ
05. Mirage
06. Swell
07. Change The World　 TVアニメ「勇者パーティーを追放されたビーストテイマー、最強種の猫耳少女と出会う」オープニングテーマ
08. ふたつのことば　TVアニメ「ただいま、おかえり」オープニングテーマ
09. Dream Journey
10. One Room Adventure　 TVアニメ「Lv1魔王とワンルーム勇者」オープニングテーマ
11. FLY　 TVアニメ「佐々木とピーちゃん」オープニングテーマ
12. Future Notes
13. DROPOUT HEROES
【DVD INDEX】
‘Chaser’Music Video
‘Chaser’Music Video 　Behind The Scenes
VLOG for ‘Anime Messe’in Germany

ライブ・イベント情報

＜MADKID 10th ANNIVERSARY LIVE -DROPOUT HEROES-＞
11月17日（日）開催
会場：大手町三井ホール
＜DAY＞OPEN 14:15 / START 15:00
＜NIGHT＞OPEN 17:45 / START 18:30
チケット情報
https://l-tike.com/concert/mevent/?mid=295620

＜EVENT INFORMATION＞
10/19 新宿マルイメン 屋上イベントスペース
10/20 昭島モリタウン MOVIX前ガーデンステージ
10/26 イオンモール幕張新都心 グランドモール1Fグランドスクエア
10/27 たまプラーザ テラス ゲートプラザ 1F フェスティバルコート
11/2 ヨドバシカメラマルチメディア梅田2F LINKS広場
11/3 タワーレコード名古屋近鉄パッセ店 屋外イベントスペース
11/4 錦糸町マルイ1階店頭スペース（屋外）
11/9 アニメイト池袋本店9F animate hall BLACK

関連リンク

◆MADKID オフィシャルTwitter
◆MADKID オフィシャルInstagram