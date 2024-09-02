MADKID、11/13に3rd ALBUM『DROPOUT』発売決定
MADKIDが、11月13日に自身3作目となるアルバム『DROPOUT』をリリース。収録内容やアーティスト写真、さらにリリースイベントや購入者特典などの情報が解禁された。本作はこれまでリリースしてきたTVアニメ主題歌6作の主題歌、パチスロテーマソング1作、新曲4曲など全13曲を収録している。
リードトラックの「Chaser」は、10月に放送開始のTVアニメ『ハイガクラ』オープニングテーマに決定。アニメのテーマに寄り添って制作された本楽曲は、ハイテンポでオリエンタルなMADKIDらしいアッパーソング。現在公開中の本PVではすでに楽曲の一部が公開されている。
リリース情報
2024年11月13日発売
Type-A：\4000(tax in)/COZP-2132〜3
Type-B：\3000(tax in)/COCP-42373
【CD INDEX】
01. Chaser TVアニメ「ハイガクラ」オープニングテーマ
02. Last Climber パチスロ「盾の勇者の成り上がり」テーマソング
03. SIN TVアニメ「盾の勇者の成り上がり Season 3」オープニングテーマ
04. Paranoid アニメ「伊藤潤二『マニアック』」オープニングテーマ
05. Mirage
06. Swell
07. Change The World TVアニメ「勇者パーティーを追放されたビーストテイマー、最強種の猫耳少女と出会う」オープニングテーマ
08. ふたつのことば TVアニメ「ただいま、おかえり」オープニングテーマ
09. Dream Journey
10. One Room Adventure TVアニメ「Lv1魔王とワンルーム勇者」オープニングテーマ
11. FLY TVアニメ「佐々木とピーちゃん」オープニングテーマ
12. Future Notes
13. DROPOUT HEROES
【DVD INDEX】
‘Chaser’Music Video
‘Chaser’Music Video Behind The Scenes
VLOG for ‘Anime Messe’in Germany
ライブ・イベント情報
11月17日（日）開催
会場：大手町三井ホール
＜DAY＞OPEN 14:15 / START 15:00
＜NIGHT＞OPEN 17:45 / START 18:30
チケット情報
https://l-tike.com/concert/mevent/?mid=295620
＜EVENT INFORMATION＞
10/19 新宿マルイメン 屋上イベントスペース
10/20 昭島モリタウン MOVIX前ガーデンステージ
10/26 イオンモール幕張新都心 グランドモール1Fグランドスクエア
10/27 たまプラーザ テラス ゲートプラザ 1F フェスティバルコート
11/2 ヨドバシカメラマルチメディア梅田2F LINKS広場
11/3 タワーレコード名古屋近鉄パッセ店 屋外イベントスペース
11/4 錦糸町マルイ1階店頭スペース（屋外）
11/9 アニメイト池袋本店9F animate hall BLACK
関連リンク
◆MADKID オフィシャルInstagram