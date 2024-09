MADKIDが、11月13日に自身3作目となるアルバム『DROPOUT』をリリース。収録内容やアーティスト写真、さらにリリースイベントや購入者特典などの情報が解禁された。本作はこれまでリリースしてきたTVアニメ主題歌6作の主題歌、パチスロテーマソング1作、新曲4曲など全13曲を収録している。リードトラックの「Chaser」は、10月に放送開始のTVアニメ『ハイガクラ』オープニングテーマに決定。アニメのテーマに寄り添って制作された本楽曲は、ハイテンポでオリエンタルなMADKIDらしいアッパーソング。現在公開中の本PVではすでに楽曲の一部が公開されている。

リリース情報



MADKID 3rd ALBUM 『DROPOUT』2024年11月13日発売Type-A:\4000(tax in)/COZP-2132〜3Type-B:\3000(tax in)/COCP-42373【CD INDEX】01. Chaser TVアニメ「ハイガクラ」オープニングテーマ02. Last Climber パチスロ「盾の勇者の成り上がり」テーマソング03. SIN TVアニメ「盾の勇者の成り上がり Season 3」オープニングテーマ04. Paranoid アニメ「伊藤潤二『マニアック』」オープニングテーマ05. Mirage06. Swell07. Change The World TVアニメ「勇者パーティーを追放されたビーストテイマー、最強種の猫耳少女と出会う」オープニングテーマ08. ふたつのことば TVアニメ「ただいま、おかえり」オープニングテーマ09. Dream Journey10. One Room Adventure TVアニメ「Lv1魔王とワンルーム勇者」オープニングテーマ11. FLY TVアニメ「佐々木とピーちゃん」オープニングテーマ12. Future Notes13. DROPOUT HEROES【DVD INDEX】‘Chaser’Music Video‘Chaser’Music Video Behind The ScenesVLOG for ‘Anime Messe’in Germany