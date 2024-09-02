松本孝弘率いるTMG、アルバム収録全11曲詳細発表にLiSAゲスト参加曲も＋REC風景やコメントを収めた映像公開
B'zの松本孝弘によるプロジェクトTMG (Tak Matsumoto Group)が、9月18日にニューアルバム『TMG II』をリリースする。同アルバム収録曲順に加え、LiSAをゲストボーカルに迎えた楽曲が収録されることも新たに発表となった。
◆TMG 動画 / 画像
LiSAをゲストボーカルに迎えた「THE STORY OF LOVE (feat. LiSA)」は、2021年に松本孝弘がLiSAへ提供した「Another Great Day!!」をTMG流にリアレンジした楽曲だ。ヘヴィなTMGサウンドと、エリック・マーティンとLiSAのボーカル競演が華麗な仕上がりだ。
さらに、『The Beginning of TMG II』と題する映像も公開となった。同映像は、アルバム収録曲「GUITAR HERO」のエモーショナルなサウンドに乗せて、レコーディング中のメンバーの様子が伺える貴重なシーンに加え、メンバーからのコメントも収められている。
映像■『The Beginning of TMG II』
https://youtu.be/1A6Jwp3mZjE
■2ndアルバム『TMG II』
【数量限定生産盤(CD+GOODS)】
BMCS-8017 / 5,500円(税込) 5,000円(税抜)
・封入特典：メタルフレーム (208×255mm)
【PREMIUM EDITION (CD＋Blu-ray)】
BMCS-8018 / 8,800円(税込) 8,000円(税抜)
・Blu-ray収録映像：＜TMG LIVE 2004 “Dodge The Bullet”＞at Zepp Tokyo
・初回出荷生産分のみロングボックス & ダブルジャケット仕様パッケージ
【通常盤 (CD)】
BMCS-8019 / 3,520円(税込) 3,200円(税抜)
▼CD収録曲
※全10曲収録 / 全形態共通
01. CRASH DOWN LOVE
02. ETERNAL FLAMES (feat. BABYMETAL)
03. THE STORY OF LOVE (feat. LiSA)
04. COLOR IN THE WORLD
05. JUPITER AND MARS
06. MY LIFE
07. ENDLESS SKY
08. DARK ISLAND WOMAN
09. FAITHFUL NOW
10. THE GREAT DIVIDE
11. GUITAR HERO
▼Blu-ray収録映像
※PREMIUM EDITION Blu-ray / 84分収録
＜TMG LIVE 2004 “Dodge The Bullet”＞at Zepp Tokyo
01. Everything Passes Away
02. I wish you were here
03. Signs of Life
04. TRAPPED
05. I Know You by Heart
06. TRAIN, TRAIN
07. RED, WHITE AND BULLET BLUES
08. BLUE -TAK'S SOLO-
09. Two of a Kind
10. WONDERLAND
11. THE GREATEST SHOW ON EARTH
12. KINGS FOR A DAY
13. NEVER GOOD-BYE
14. (You Can Still)Rock In America
15. TO BE WITH YOU
16. OH JAPAN 〜OUR TIME IS NOW〜
●全形態共通封入特典
Tak Matsumoto『THE HIT PARADE II』& TMG『TMG II』連動応募特典 応募券B
■＜TMG LIVE 2024 -Still Dodging The Bullet-＞
09月20日(金) 愛知・Zepp Nagoya
09月23日(月) 東京・Zepp Haneda(TOKYO)
09月24日(火) 東京・Zepp Haneda(TOKYO)
09月28日(土) 北海道・Zepp Sapporo
10月02日(水) 福岡・Zepp Fukuoka
10月06日(日) 大阪・Zepp Osaka Bayside
10月07日(月) 大阪・Zepp Osaka Bayside
10月12日(土) 東京・東京ガーデンシアター
https://takmatsumotogroup.com/tour/
▼TOUR MEMBER
Guitar：Tak Matsumoto
Bass & Vocal：Jack Blades
Vocal：Eric Martin
Drums：Matt Sorum
Guitar：Yukihide “YT” Takiyama
■アルバム『TMG II』先行リスニングパーティー
2024年9月14日(土)
2024年9月15日(日)
open9:00 / start9:30 (10:30終了予定)
▼開催場所
東京会場：ハードロックカフェ東京
大阪会場：ハードロックカフェ ユニバーサル・シティウォーク大阪
※本イベントに関する店舗へのお問い合わせはご遠慮ください。
※TMGの出演はございません。
▼応募概要
【東京会場】
BAYFM「POWER ROCK TODAY」リスナーご招待
対象会場：ハードロックカフェ 東京
応募期間：2024年8月31日(土)25:00〜9月5日(木)12:00
BAYFM「POWER ROCK TODAY」番組HP https://program.bayfm.co.jp/prt/
【大阪会場】
FM802・FM COCOLOリスナーご招待
対象会場：ハードロックカフェ ユニバーサル・シティウォーク大阪
応募期間：2024年8月30日(金)24:00〜9月5日(木)12:00
FM802 https://funky802.com/site/pickup_detail/7571
FM COCOLO https://cocolo.jp/site/pickup_detail/2598
■関連リンク
◆＜Still Dodging The Bullet＞特設ページ
◆TMG オフィシャルサイト
◆松本孝弘 オフィシャルサイト
◆B'z オフィシャルサイト
◆B'z オフィシャルTwitter
◆B'z オフィシャルInstagram
◆B'z オフィシャルFacebook
◆B'z オフィシャルYouTubeチャンネル