BUMP OF CHICKENが9月4日、ニューアルバム『Iris』をリリースする。同アルバムを提げて開催される全国ツアー<BUMP OF CHICKEN TOUR 2024 Sphery Rendezvous>のファイナル公演として、12月7日および8日に東京ドーム2days公演を行うことが発表となった。BUMP OF CHICKENが東京ドームのステージに立つのは、2019年の<BUMP OF CHICKEN TOUR 2019 aurora ark>ファイナル公演以来、実に5年ぶり。東京ドーム公演のアルバム『Iris』CD購入者限定チケット最速抽選受付は9月4日18:00から。応募受付にはアルバム『Iris』封入シリアルナンバーが必要だ。

■<BUMP OF CHICKEN TOUR 2024 Sphery Rendezvous>



09月07日(土) 埼玉・ベルーナドーム

09月08日(日) 埼玉・ベルーナドーム

09月15日(日) 愛知・バンテリンドーム ナゴヤ

09月16日(月) 愛知・バンテリンドーム ナゴヤ

09月28日(土) 大阪・京セラドーム大阪

09月29日(日) 大阪・京セラドーム大阪

10月08日(火) 宮城・仙台サンプラザホール ※追加公演

10月09日(水) 宮城・仙台サンプラザホール ※追加公演

10月15日(火) 北海道・札幌文化芸術劇場 hitaru ※追加公演

10月16日(水) 北海道・札幌文化芸術劇場 hitaru ※追加公演

10月27日(日) 福岡・みずほPayPayドーム福岡

11月05日(火) 東京・Zepp Haneda(TOKYO) ※追加公演

11月06日(水) 東京・Zepp Haneda(TOKYO) ※追加公演

11月18日(月) 大阪・Zepp Osaka Bayside ※追加公演

11月19日(火) 大阪・Zepp Osaka Bayside ※追加公演

11月25日(月) 石川・金沢歌劇座 ※追加公演

11月26日(火) 石川・金沢歌劇座 ※追加公演

12月07日(土) 東京・東京ドーム ※ツアーファイナル

12月08日(日) 東京・東京ドーム ※ツアーファイナル

▼追加公演チケットオフィシャル先行受付リンク

https://eplus.jp/bump-of-chicken-hp/

▼ツアーグッズ商品ページ

https://shop.bumpofchicken.com/







■10thオリジナルアルバム『Iris』

2024年9月4日リリース

CD購入リンク:https://BUMPOFCHICKEN.lnk.to/20240904

配信リンク:https://BUMPOFCHICKEN.lnk.to/Iris

商品ページ:https://www.bumpofchicken.com/discographies/1321

【初回限定盤 (CD + Blu-ray)】

TFCC-81099〜81100 7,700円(税込)

【通常盤 (CD only)】

TFCC-81101 3,300円(税込)





▲ジャケット画像 ▲ジャケット画像



▲初回盤パッケージ ▲初回盤パッケージ



▲通常盤パッケージ ▲通常盤パッケージ



▲特典サンプル ▲特典サンプル

▼CD内容 ※2形態共通

01. Sleep Walking Orchestra

02. なないろ

03. Gravity

04. SOUVENIR

05. Small world

06. クロノスタシス

07. Flare

08. 邂逅

09. 青の朔日

10. strawberry

11. 窓の中から

12. 木漏れ日と一緒に

13. アカシア





▼BD内容 ※初回限定盤のみ

<BUMP OF CHICKEN TOUR ホームシック衛星2024> at ARIAKE ARENA

01. 星の鳥

02. メーデー

03. 才悩人応援歌

04. ラフ・メイカー

05. アルエ

06. ハンマーソングと痛みの塔

07. ひとりごと

08. 花の名

09. 飴玉の唄

10. 東京賛歌

11. 真っ赤な空を見ただろうか

12. かさぶたぶたぶ

13. 望遠のマーチ

14. ray

15. プレゼント

16. fire sign

17. 星の鳥 reprise

18. カルマ

19. Voyager,flyby

encore

20. ガラスのブルース

21. 流星群

なお、全公演受付終了となっていた愛知・大阪・福岡のドーム公演のチケットが、客席レイアウト確定につき追加抽選販売されることも決定した。公開されたツアーグッズは、同ツアーのキービジュアルを作成した8%がディレクションしたグッズほか、VERDYがデザインしたアルバム『Iris』のロゴデザインや「strawberry」の配信ジャケットデザインのグッズ、TVアニメのオープニング主題歌を務めた『ダンジョン飯』とのコラボレーショングッズもラインナップされた。また、公開されたアルバム『Iris』のパッケージ画像は、ジャケットアートワークのイメージを一新するようなフィジカル商品ならではの拘りが詰まった仕上がりだ。予約・購入者特典のサンプル画像も公開となっている。