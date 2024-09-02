BUMP OF CHICKEN、東京ドーム2daysをツアーファイナルとして追加＋ツアーグッズやアルバムパッケージ画像公開
BUMP OF CHICKENが9月4日、ニューアルバム『Iris』をリリースする。同アルバムを提げて開催される全国ツアー＜BUMP OF CHICKEN TOUR 2024 Sphery Rendezvous＞のファイナル公演として、12月7日および8日に東京ドーム2days公演を行うことが発表となった。
◆BUMP OF CHICKEN 画像
BUMP OF CHICKENが東京ドームのステージに立つのは、2019年の＜BUMP OF CHICKEN TOUR 2019 aurora ark＞ファイナル公演以来、実に5年ぶり。東京ドーム公演のアルバム『Iris』CD購入者限定チケット最速抽選受付は9月4日18:00から。応募受付にはアルバム『Iris』封入シリアルナンバーが必要だ。
公開されたツアーグッズは、同ツアーのキービジュアルを作成した8％がディレクションしたグッズほか、VERDYがデザインしたアルバム『Iris』のロゴデザインや「strawberry」の配信ジャケットデザインのグッズ、TVアニメのオープニング主題歌を務めた『ダンジョン飯』とのコラボレーショングッズもラインナップされた。
また、公開されたアルバム『Iris』のパッケージ画像は、ジャケットアートワークのイメージを一新するようなフィジカル商品ならではの拘りが詰まった仕上がりだ。予約・購入者特典のサンプル画像も公開となっている。
■＜BUMP OF CHICKEN TOUR 2024 Sphery Rendezvous＞
09月07日(土) 埼玉・ベルーナドーム
09月08日(日) 埼玉・ベルーナドーム
09月15日(日) 愛知・バンテリンドーム ナゴヤ
09月16日(月) 愛知・バンテリンドーム ナゴヤ
09月28日(土) 大阪・京セラドーム大阪
09月29日(日) 大阪・京セラドーム大阪
10月08日(火) 宮城・仙台サンプラザホール ※追加公演
10月09日(水) 宮城・仙台サンプラザホール ※追加公演
10月15日(火) 北海道・札幌文化芸術劇場 hitaru ※追加公演
10月16日(水) 北海道・札幌文化芸術劇場 hitaru ※追加公演
10月27日(日) 福岡・みずほPayPayドーム福岡
11月05日(火) 東京・Zepp Haneda(TOKYO) ※追加公演
11月06日(水) 東京・Zepp Haneda(TOKYO) ※追加公演
11月18日(月) 大阪・Zepp Osaka Bayside ※追加公演
11月19日(火) 大阪・Zepp Osaka Bayside ※追加公演
11月25日(月) 石川・金沢歌劇座 ※追加公演
11月26日(火) 石川・金沢歌劇座 ※追加公演
12月07日(土) 東京・東京ドーム ※ツアーファイナル
12月08日(日) 東京・東京ドーム ※ツアーファイナル
▼追加公演チケットオフィシャル先行受付リンク
https://eplus.jp/bump-of-chicken-hp/
▼ツアーグッズ商品ページ
https://shop.bumpofchicken.com/
■10thオリジナルアルバム『Iris』
CD購入リンク：https://BUMPOFCHICKEN.lnk.to/20240904
配信リンク：https://BUMPOFCHICKEN.lnk.to/Iris
商品ページ：https://www.bumpofchicken.com/discographies/1321
【初回限定盤 (CD + Blu-ray)】
TFCC-81099〜81100 7,700円(税込)
【通常盤 (CD only)】
TFCC-81101 3,300円(税込)
▲ジャケット画像
▲初回盤パッケージ
▲通常盤パッケージ
▲特典サンプル
▼CD内容 ※2形態共通
01. Sleep Walking Orchestra
02. なないろ
03. Gravity
04. SOUVENIR
05. Small world
06. クロノスタシス
07. Flare
08. 邂逅
09. 青の朔日
10. strawberry
11. 窓の中から
12. 木漏れ日と一緒に
13. アカシア
▼BD内容 ※初回限定盤のみ
＜BUMP OF CHICKEN TOUR ホームシック衛星2024＞ at ARIAKE ARENA
01. 星の鳥
02. メーデー
03. 才悩人応援歌
04. ラフ・メイカー
05. アルエ
06. ハンマーソングと痛みの塔
07. ひとりごと
08. 花の名
09. 飴玉の唄
10. 東京賛歌
11. 真っ赤な空を見ただろうか
12. かさぶたぶたぶ
13. 望遠のマーチ
14. ray
15. プレゼント
16. fire sign
17. 星の鳥 reprise
18. カルマ
19. Voyager,flyby
encore
20. ガラスのブルース
21. 流星群
関連リンク
◆アルバム『Iris』商品ページ
◆＜BUMP OF CHICKEN TOUR 2024 Sphery Rendezvous＞最終先着応募受付リンク