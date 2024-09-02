ÊõÄÍ¡¦¶Ü¹áÅÍ°¡¤µ¤óÍè½ÕÂàÃÄ¤Ø¡¡µÞ»àÇÐÍ¥½êÂ°¤ÎÃèÁÈ¥È¥Ã¥×
¡¡ÊõÄÍ²Î·àÃÄ¡ÊÊ¼¸Ë¸©ÊõÄÍ»Ô¡Ë¤Ï2Æü¡¢½êÂ°ÇÐÍ¥¤Î½÷À¡áÅö»þ¡Ê25¡Ë¡á¤¬ºòÇ¯µÞ»à¤·¤¿ÃèÁÈ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¶Ü¹áÅÍ°¡¤µ¤ó¤¬¡¢ÍèÇ¯4·î¤ËÂàÃÄ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¶Ü¹á¤µ¤ó¤Ï3Æü¸áÁ°¤ËÂçºå»Ô¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¡¢ÂàÃÄ¤ò·è¤á¤¿·Ð°Þ¤Ê¤É¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡¶Ü¹á¤µ¤ó¤Ï¿À¸Í»Ô½Ð¿È¤Ç2007Ç¯¤Ë½éÉñÂæ¡£À±ÁÈ¡¢²ÖÁÈ¤ò·Ð¤Æ17Ç¯¤«¤éÃèÁÈ¤Ç³èÌö¤·¡¢23Ç¯6·î¤Ë¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤Ë½¢¤¤¤¿¡£ÅìµþÊõÄÍ·à¾ì¤Ç¤Î¸ø±é¡ÖÊõÄÍ110Ç¯¤ÎÎø¤Î¤¦¤¿¡×¡ÖRazzle¡¡Dazzle¡×¤ÎÀé½©³Ú¤ËÅö¤¿¤ëÍèÇ¯4·î27Æü¤¬ºÇ¸å¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÃèÁÈ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤ÏÊõÄÍ»Ô¤ÇºòÇ¯9·îËö¤Ë½÷À¤¬µÞ»à¡£²Î·àÃÄÂ¦¤Ïº£Ç¯3·î¡¢¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Ê¤É¤òÇ§¤á¼Õºá¡¢Êä½þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç°äÂ²¤È¹ç°Õ¤·¤¿¡£