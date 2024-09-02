½©ÅÄ¸©¡¢¥¯¥ÞÈï³²¤Ë¸«Éñ¶â¡¡10Ëü¡Á30Ëü±ß¡¢ÊäÀµ·×¾å
¡¡¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ë¿Í¿ÈÈï³²¤¬ºòÇ¯ÅÙÁ´¹ñºÇÂ¿¤À¤Ã¤¿½©ÅÄ¸©¤Ï2Æü¡¢»Ô³¹ÃÏ¤Ê¤É¤Ç½±¤ï¤ì¤±¤¬¤òÉé¤Ã¤¿½»Ì±¤Ë¸«Éñ¶â¤ò½Ð¤¹Êý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¿Í¿ÈÈï³²¤Ë¤Ï10Ëü±ß¡¢¼ºÌÀ¤Ê¤É½ÅÅÙ¤ÎÈï³²¤Ë¤Ï20Ëü±ß¤Ç¡¢»àË´¤Î¾ì¹ç¤Ï°äÂ²¤Ë30Ëü±ß¤ò»Ùµë¡£´ØÏ¢ÈñÍÑ¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À2024Ç¯ÅÙ°ìÈÌ²ñ·×¤ÎÊäÀµÍ½»»°Æ¤ò9Æü³«²ñ¤Î¸©µÄ²ñ¤ËÄó½Ð¤¹¤ë¡£
¡¡¸©¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ÔÄ®Â¼¤¬¥¯¥ÞÈï³²¤Î¸«Éñ¶â¤ò½Ð¤¹Îã¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©¥ì¥Ù¥ë¤Ç»Ùµë¤¹¤ë¤Î¤ÏÁ´¹ñ¤Ç¤âÄÁ¤·¤¤¡£
¡¡ÂÐ¾Ý¤Ï¿Í¤ÎÀ¸³è·÷¤ÇÆÍÈ¯Åª¤Ë½±¤ï¤ìÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¡£Æþ»³¶Ø»ßÃÏ°è¤Ê¤É¤ËÎ©¤ÁÆþ¤Ã¤ÆÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤ÆÂÐ¾Ý³°¤È¤¹¤ë¤¬¡¢»³ÎÓ¤Ç¤Î»Å»ö¤Ë½¾»ö¤¹¤ë½»Ì±¤â¤ª¤ê¡¢¸ÄÊÌ»ö¾ð¤ò´ª°Æ¤·¤ÆÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡£