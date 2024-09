バンダイ ベンダー事業部は、日清食品が製造・販売するカップ焼そば『日清焼そばU.F.O.』をミニチュアで再現した「日清焼そばU.F.O. ミニチュアチャーム」を、2024年8月第5週から順次、全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ、玩具売り場・量販店・家電店などに設置されたガシャポン自販機シリーズにて販売する。「日清焼そばU.F.O. ミニチュアチャーム」本商品は、日清食品が製造・販売するロングセラー商品『日清焼そばU.F.O.』シリーズを、直径約3.5cmのミニチュアサイズで再現している。おなじみのパッケージデザインはもちろん、中身まで精巧につくり込まれたバージョンも含む全5種をラインナップ。蓋や調味料など、それぞれの商品に欠かせないアイテムがセットになっているダブルチャーム仕様となっている。

日清焼そばU.F.O.日清焼そばU.F.O.(中身)日清焼そばU.F.O. 爆盛バーレル日清焼そばU.F.O. 油そば ラー油マヨ日清焼そばU.F.O. ポックンミョン 濃い濃い韓国風甘辛カルボまた、韓国ブームで人気上昇中の韓国風焼そばをアレンジした『ポックンミョン』シリーズのキャラクター「チョライオン」は、本商品が初の立体化とのこと。価格は1回300円。(c)NISSIN FOOD PRODUCTS CO., LTD. All Rights Reserved.