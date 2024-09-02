MEGUMI¡Ö¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤Ã¤¿¡×ÃÏ¸µ¤Ç¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤ÈÏÂÁõ¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¡Ö´ãÊ¡¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×
¡¡²¬»³¸©½Ð¿È¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¦MEGUMI¡Ê42¡Ë¤¬2Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡MEGUMI¤Ï¡Ö8·î½ª¤ï¤ê¡¼¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö»Å»ö¤Î¹ç´Ö¤Ë²Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤·¤Þ¤·¤¿¡ª8·î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤Ã¤¿»þ¤Î¼Ì¿¿¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¡×¤È¡¢ÏÂÁõ¤ä¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¡¢ÃÏ¸µ¡¦²¬»³¤Ç¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Öº£Æü¤«¤é9·î¡ª¡ª¤È¤«¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Á¤ã¤¦¤±¤É¡¢¤Á¤ã¤ó¤È³ú¤ßÄù¤á¤Ê¤¬¤éÁö¤ê¤Þ¤¹¡¼¡¡³§ÍÍ¤âÎÉ¤9·î¤ò¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥Þ¥Þ»Ñ¡¢ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¤³¤Î¥Þ¥Þ¤Î¤¤¤ëÅ¹¹Ô¤¤¿¤¤¡×¡Ö¤è¡ª¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Î¥Þ¥Þ¡×¡ÖÃåÊª»Ñ¿§¤Ã¤Ý¤¤¡×¡Ö´ãÊ¡¤Ç¤¹¡×¡ÖÏÂÈþ¿Í¤µ¤ó¡×¡ÖÏÂÉþ¤¬¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¡£
¡¡¤Þ¤¿Â¾¤Ë¡ÖÁÒÉß¤Ëµ¢¤Ã¤ÆÍè½Ð¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡Ö¤ªµ¢¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×¡ÖÁÒÉßµ¢¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡¼¡×¡ÖÁÒÉß¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤Æ¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡ÖÈþ´ÑÃÏ¶è¤¸¤ã¤ó¡×¡ÖÁÒÉß¡Á¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡