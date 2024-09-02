Å¹Æ¬¤Ë½©¤ÎÌ£³Ð¡ª ¿·ÊÆ¤âÊÂ¤Ó»Ï¤á¤ë¡¡ÂæÉ÷¤Î±Æ¶Á¤Ï¡©¤ªÆÀ¤ÊÌîºÚ¤Ï¡©¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥¥À¥¤¤Î½©ÍÕ¹°Æ»¼ÒÄ¹¤ËÊ¹¤¯
ÌÔ½ë¤Î±Æ¶Á¤Ç²Á³Ê¤¬¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤ëÍñ¡£
¼ÂºÝ¤ËÅ¹Æ¬¤Ç¤â¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥¥À¥¤¤Î½©ÍÕ¹°Æ»¼ÒÄ¹¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤ä¤Ï¤êÍñ¤Ï¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥¥À¥¤¡¦½©ÍÕ¹°Æ»¼ÒÄ¹¡§
½ë¤µ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡Ê·Ü¤¬¡Ë¿å¤Ð¤Ã¤«¤ê°û¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢±Â¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Íñ¤Î¸Ä¿ô¤â¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¤¤µ¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥¥À¥¤¤Ç¤Ï¡¢2L¥µ¥¤¥º¤ÎÍñ¤ò226±ß¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ê¿Ç¯¤À¤È198±ß¤°¤é¤¤¤Ê¤Î¤ÇÂçÂÎ30±ß¶á¤¯¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÌÔ½ë¤Î±Æ¶Á¤ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥¥À¥¤¡¦½©ÍÕ¹°Æ»¼ÒÄ¹¡§
²ÆÌîºÚ¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê¥´¡¼¥ä¤ä¥ª¥¯¥é¤Ï¡¢À¾¤ÎÊý¤Î»ºÃÏ¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤¬ÂæÉ÷10¹æ¤Î±Æ¶Á¤Ç¤â¤Î¤¬Íè¤Ê¤¤¡¢¤È¤Ê¤ë¤ÈÃÍÃÊ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¥ª¥¯¥é¤ÎÃÍÃÊ¤Ï150±ß¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î´Ö¤Þ¤Ç88±ß¤Ç¤·¤¿¡£
¥´¡¼¥ä¤â2Æü¤Ï138±ß¤Ç¤¹¤¬¡¢Ê¿Ç¯¤Ï98±ß¤ä100±ß¤°¤é¤¤¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¸®ÊÂ¤ß3¡Á4³ä¤°¤é¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¡½¡½º£¡¢¡ÈÎáÏÂ¤ÎÊÆÉÔÂ¡É¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÊÕ¤ê¤ÎÃÍÃÊ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥¥À¥¤¡¦½©ÍÕ¹°Æ»¼ÒÄ¹¡§
¤ä¤Ï¤ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¹â¤¤¤Ç¤¹¡£
Æþ²Ù¤Ï2Æü¤Ë¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤ªÅ¹¤Ë¿·ÊÆ¤¬ÊÂ¤Ó»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤â¤Î¤È¤·¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿´ÇÛ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
°ì»þÅª¤Ë¤Ï¡¢¤â¤Î¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÉáÄÌ¤Î¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½ù¡¹¤Ë°ÂÄê¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢²Á³Ê¤È¤·¤Æ¤Ï3³ä¤°¤é¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤¬¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½²Á³Ê¤Ïº£¸å¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥¥À¥¤¡¦½©ÍÕ¹°Æ»¼ÒÄ¹¡§
¿·³ã¤Î¤ªÊÆ¤¬ÊÆ¤É¤³¤í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊÕ¤¬½Ð²ó¤ëÂçÂÎ9·î¤ÎÈ¾¤Ð¤°¤é¤¤¤Ë¤Ï¡¢Á´¹ñÅª¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤Ë¤ªÊÆ¤Î¼ïÎà¤âÁý¤¨¤Æ°ÂÄê¤·¤Æ¤¯¤ë¡£
ÃÍÃÊ¤ÎÊý¤Ï¡¢Ê¿Ç¯ÊÂ¤ß¤Þ¤Ç²¼¤¬¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤Þ¤Ç²¼¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
ÉáÄÌ¤ÏµîÇ¯¤Î¤ªÊÆ¤È¡¢¤³¤È¤·¤Î¤ªÊÆ¤¬Î®ÄÌ¤·¤ÆÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎ®ÄÌÎÌ¤¬¡¢2024Ç¯¤Ï¡¢2023Ç¯¤Î¤ªÊÆ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¿·ÊÆ¤À¤±¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÎ®ÄÌÎÌ¤È¤·¤Æ¤Ï¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÃÍÃÊ¤¬²¼¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ÂæÉ÷Á°¤ÎÈ÷¤¨¤È¤·¤ÆÇã¤¤¤À¤á¤¹¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤È¤«¡¢¤à¤·¤íµÕ¤ËÂç±«¤ÎÃæ¤ÇÁ´Á³Íè¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¤È¤«¡¢µÒÂ¤Î°ÂÄê¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥¥À¥¤¡¦½©ÍÕ¹°Æ»¼ÒÄ¹¡§
¤ªÊÆ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¤ß¤ó¤Ê¹²¤Æ¤ÆÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤¤¤í¤¤¤í¤ÊºÒ³²¤¬¤¢¤ë¤«¤éÈ÷Ãß¤ò¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¿Í¤â·ë¹½¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¶á¤Ï°Û¾ï¤Ê¤°¤é¤¤Çä¤ì¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¿©¤Ù¤ÆÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÈ÷Ãß¤·¤Æ¤ë¼ûÍ×¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤ªÇã¤¤ÆÀ¤Ê¤â¤Î¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥¥À¥¤¡¦½©ÍÕ¹°Æ»¼ÒÄ¹¡§
½©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¯¤ë¤â¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥ì¥ó¥³¥ó¤Ï¤³¤Î¿ôÇ¯´Ö¤Ç°ìÈÖ°Â¤¤¤Ç¤¹¡£
ÂçÂÎÊ¿Ç¯100gÅö¤¿¤ê78±ß¤Î¤â¤Î¤¬48±ß¡£
¸å¤Ï¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¤â½Ü¤Ç¡¢¿·Êª¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿·Êª¤Ê¤Î¤Ç¿å¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤éÀè¡¢¤µ¤é¤Ë¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Èó¾ï¤ËÃÍÃÊ¤â¤¢¤ëÄøÅÙ°ÂÄê¤·¤Æ¡¢°Â¤¤¤±¤ì¤ì¤É¤â¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£
¸å¤Ï¡¢¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¡£ÃÍÃÊ¤ÏÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢2024Ç¯¤Ï½ë¤µ¤Î±Æ¶Á¤ÇÈó¾ï¤ËÅüÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢8·î¤ËÈæ¤Ù¤ì¤Ð500±ß¤°¤é¤¤°Â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¸å¤ÏÌ£³Ð¤Î½©¤Ç¥«¥Ü¥Á¥ã¤È¤«·ª¡¢½©¥Ê¥¹¡¢¤³¤ÎÊÕ¤¬Ê¿Ç¯¤è¤ê¤âÈó¾ï¤Ë¤ª°Â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½º£¤Î¤¦¤Á¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤ÌîºÚ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥¥À¥¤¡¦½©ÍÕ¹°Æ»¼ÒÄ¹¡§
¥È¥¦¥â¥í¥³¥·¤Ç¤¹¡£¤º¤Ã¤È¹â²¹¾ã³²¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È7·î¡¢8·î¤Î°Â¤¤¤³¤í¤Ë¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÃÍÃÊ¤¬2³ä¤°¤é¤¤²¼¤¬¤Ã¤¿¾å¤Ë¡¢¼Â¤Ï¤â¤Î¤âÈó¾ï¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¤¤¤¤¤â¤Î¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£