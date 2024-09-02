STV¥Ë¥åー¥¹ËÌ³¤Æ»

¼Ì¿¿³ÈÂç

ËÌ³¤Æ»¡¦½½¾¡¤ÎÀ¶¿åÄ®¤Ç¤­¤ç¤¦¡Ê2024Ç¯9·î2Æü¡Ë¸á¸å2»þ¤´¤í¡¢¤¤¤º¤ì¤â50Âå～60Âå¤¯¤é¤¤¤ÎÃËÀ­ºî¶È°÷2¿Í¤¬¡¢½Åµ¡¤Ç·¡¤Ã¤¿¹Â¤Çºî¶È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢Êø¤ì¤Æ¤­¤¿ÅÚº½¤ËËä¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

2¿Í¤Ï¾ÃËÉ¤Ëµß½õ¤µ¤ì¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤¦¤Á1¿Í¤Ï»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¤â¤¦1¿Í¤Ï²¼È¾¿È¤À¤±¤¬ÅÚº½Ëä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤±¤¬¤ÎÍ­Ìµ¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¹¤¬°Õ¼±¤Ï¤¢¤êÌ¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸½¾ì¤Ï»äÀß¥­¥ã¥ó¥×¾ì¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ç¡¢2¿Í¤ÏÅö»þ¡¢¿¼¤µ4¥áー¥È¥ë¤Î¹Â¤ÎÃæ¤Çºî¶È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡¤¬ÅÚº½¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤À¸¶°ø¤Ê¤É¡¢Åö»þ¤Î¾õ¶·¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£