¤¢¤¹¤Ï´ØÅì¡ÁÅì³¤¤Ç·ã¤·¤¤±«¡¡¤Þ¤¿À¾ÆüËÜ¡ÁÅìÆüËÜ¤Ç¤Ï´í¸±¤Ê½ë¤µÌá¤ë
¤¢¤¹¤Ï½©±«Á°Àþ¤¬´ØÅì¤Þ¤Ç²¼¤ê¤Æ¤¤ÆÄäÂÚ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢´ØÅì¡ÁÅì³¤¤Ç¤Ï¡¢Ä«¤«¤é¿åÍËÆü¤ÎÌÀ¤±Êý¤Þ¤Ç±«¤È¤Ê¤ê¡¢Ìë¤Ï·ã¤·¤¯¹ß¤ë»þ´ÖÂÓ¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂç±«¤ÇÃÏÈ×¤¬´Ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤Ë¤â·Ù²ü¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£Í½ÁÛ±«ÎÌ¡Ê¡Á²ÐÍËÍ¼Êý¤Ë¤«¤±¤Æ¡Ë
´ØÅì¹Ã¿®¡¢Åì³¤¡§100¥ß¥ê
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÅìËÌ¡§80¥ß¥ê
´ØÅì¡ÁÅì³¤°Ê³°¤Ç¤ÏÀ²¤ì´Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢À¾ÆüËÜ¤Ç¤ÏµÞ¤ÊÍë±«¡¢¤Ë¤ï¤«±«¤Ï¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¢¤¹¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢±«¤Î¹ß¤ë´ØÅì¤Ç27¡î¤Èµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë30¡î¤ò²¼²ó¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Åì³¤¡ÁÀ¾ÆüËÜ¤Ç¤Ï35¡î¶á¤¯¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
½µËö¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢À¾ÆüËÜ¡ÁÅìÆüËÜ¤Ç¤ÏÆü¤ËÆü¤Ë¤Þ¤¿½ë¤¯¤Ê¤ê¡¢35¡îÁ°¸å¤Î´í¸±¤Ê½ë¤µ¤¬¤Þ¤¿Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£