ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î°¦¸¤¥Ç¥³¥Ô¥ó¡È¥¹¥È¥é¥¤¥¯Åêµå¡É¡Ö¸Ä¿Í¤Ç¶µ¤¨¤¿¤Ê¤é¤¿¤¤¤·¤¿¤â¤Î¡×Æ°Êª¸¦µæ²È¤éÀä»¿
Âçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò¤¬2Æü¡¢¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡¢TBS·Ï¡Ö¥´¥´¥¹¥Þ¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸á¸å1»þ55Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê30¡Ë¤È°¦¸¤¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Î»Ïµå¼°¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤ÏÀè·î29Æü¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿»Ïµå¼°¤ÎVTR¤ò¾Ò²ð¡£ÂçÃ«¤È¤È¤â¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¥Ç¥³¥Ô¥ó¤¬¡¢Êá¼ê¤Î°ÌÃÖ¤ËÌá¤Ã¤¿ÂçÃ«¤á¤¬¤±¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¤¯¤ï¤¨¤Æ°ìÌÜ»¶¤ËÁö¤ê¡¢ÂçÃ«¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÅÏ¤¹¸«»ö¤Ê¡È¥¹¥È¥é¥¤¥¯Åêµå¡É¤ò¤ß¤»¤¿¡£
Âçµ×ÊÝ¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¤Þ¤º¡¢Âç´Ñ½°¤ÎÃæ¤ÇÎäÀÅ¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë»ö¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤ÈÀä»¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¼«¿È¤Î°¦¸¤¥Ñ¥³Èþ¤Á¤ã¤ó¤Ë¤â¡Ö¤³¤Î´Ö¥í¥±¤Ç¥Ú¥Ã¥È¤¬Çñ¤Þ¤ì¤ë¥Û¥Æ¥ë¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Éô²°¤ÎÀâÌÀ¤Ç¡Ø¾ö¤Î¾å¤¬ËÉ¿å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡¢¥È¥¤¥ì¤·¤Æ¤âÎÉ¤¤¤è¤¦¤Ë¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢¤¹¤°¤½¤Î¾ì¤Ç¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
Æ°Êª¸¦µæ²È¤Î¥Ñ¥ó¥¯Ä®ÅÄ»á¤â¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¡Ö¸Ä¿Í¤Ç¶µ¤¨¤¿¤Î¤Ê¤é¤¿¤¤¤·¤¿¤â¤Î¡×¤ÈÀä»¿¡£¡Ö¸¤¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤â¤è¤ë¤¬¡¢¥Ü¡¼¥ëÍ·¤Ó¤¬¹¥¤¤Ê¸¤¤Ê¤é1½µ´Ö¡¢·ù¤¤¤Ê¸¤¤Ï3½µ´Ö¤°¤é¤¤¤«¤«¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¶µ¤¨¤ëÂ¦¤Ë¤â¡Ö¥»¥ó¥¹¤¬É¬Í×¡×¤È¤·¡¢¤â¤·¤âÂçÃ«¼«¿È¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤é¤Ð¡ÖÂçÃ«Áª¼ê¼«¿È¡¢À¸¤Þ¤ì¤Ä¤¶µ¤¨¤ë¥»¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¡¢ËÜ¤äÃ¯¤«¤Ë¶µ¤ï¤Ã¤Æ·±ÎýË¡¤òÊÙ¶¯¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£