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Blue Note JAZZ FESTIVAL in JAPAN 2024
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Blue Note JAZZ FESTIVAL in JAPAN 2024
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▶︎9⽉21⽇¡Ê⼟¡Ë
NAS
PARLIAMENT FUNKADELIC feat. GEORGE CLINTON
MISIA & ⿊⽥ÂîÌéBAND
TANK AND THE BANGAS
.ENDRECHERI.
▶︎9⽉22⽇¡ÊÆü¡Ë
CHICAGO
MARCUS MILLER
NILE RODGERS & CHIC
SNARKY PUPPY
CANDY DULFER
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡§https://bluenotejazzfestival.jp/
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2024Ç¯9·î24Æü¡Ê²Ð¡Ë¥°¥é¥ó¥¥å¡¼¥ÖÂçºå
³«¾ì18¡§00¡¿³«±é19¡§00
¸ø±é¾ÜºÙ¡§https://udo.jp/concert/Chicago24
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2024Ç¯9·î18ÆüÈ¯Çä
2ËçÁÈCD / 3,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¸¥å¥¨¥ë¥±¡¼¥¹¡¦¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸»ÅÍÍ2CD
Í½Ìó¡§https://WarnerMusicJapan.lnk.to/chicago_liveinjapan72Pu
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2024Ç¯10·î23ÆüÈ¯Çä¡ÊÍ¢ÆþÈ×¡§9·î27ÆüÈ¯Çä¡Ë
3ËçÁÈCD / 4,400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Í½Ìó¡§https://warnermusicjapan.lnk.to/chicago_jfk71Pu