JA½©ÅÄ¤Ê¤Þ¤Ï¤²¤Î60ÂåÃËÀÈó¾ï¶ÐÍý»ö¡¡½÷À¿¦°÷¤ËÂÐ¤¹¤ë¥»¥¯¥Ï¥é¤Ç¼Ç¤´«¹ð¤ò¼õ¤±¼Ç¤
½©ÅÄ»Ô¤ËËÜÅ¹¤¬¤¢¤ëJA½©ÅÄ¤Ê¤Þ¤Ï¤²¤Î60Âå¤ÎÃËÀÈó¾ï¶ÐÍý»ö¤¬¡¢½÷À¿¦°÷¤ËÂÐ¤·¡¢¥»¥¯¥·¥ã¥ë¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡¦¥»¥¯¥Ï¥é¹Ô°Ù¤ò¤·¤Æ¼Ç¤´«¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´«¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤³¤ÎÍý»ö¤Ï¼Ç¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
JA½©ÅÄ¤Ê¤Þ¤Ï¤²¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢60Âå¤ÎÃËÀÈó¾ï¶ÐÍý»ö¤Ï¡¢½÷À¿¦°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÈÜàÐ¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤¿¤ê¡¢¤ß¤À¤é¤ÊÊ¸ÌÌ¤Î¥áー¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥»¥¯¥Ï¥é¹Ô°Ù¤Ï¡¢3Ç¯Á°¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£Ç¯5·î¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿¦°÷¤¬ÂÐ¾Ý¤Î¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥È¤ÇÈ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¿¤á¡¢7·î¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿ÊÛ¸î»Î¤Ë¤è¤ëÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤¬Ä´ºº¤·¡¢¥»¥¯¥Ï¥é¹Ô°Ù¤¬Ç§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀÈó¾ï¶ÐÍý»ö¤Ï¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢°µ¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤ÎÀâÌÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Àè·î30Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿Íý»ö²ñ¤Ç¼Ç¤´«¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤½¤ÎÆü¤Ë¼Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£