º£Ç¯¤âÂçÀ¹¶·¡¡Âç¶Ê¤Î²Ö²Ð¡¡°µ´¬¤ÎÂç²ñÄó¶¡¤Ë¥Ç¥£¥º¥Ëー¤Î¥É¥íー¥ó¥·¥çー¤â
Àè·î31Æü¡¢ÂçÀç»Ô¤Ç¡¢Á´¹ñ²Ö²Ð¶¥µ»Âç²ñ¡¦Âç¶Ê¤Î²Ö²Ð¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ìë¶õ¤òºÌ¤ë¿§Á¯¤ä¤«¤ÊÂçÎØ¡¢¤½¤·¤Æ²Æ¤Î²Ö²Ð¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¥É¥íー¥ó¤ò»È¤Ã¤¿¥·¥çー¤âÈäÏª¤µ¤ì¡¢¸©¤ÎÆâ³°¤«¤éË¬¤ì¤¿Â¿¤¯¤Î´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
31Æü¡¢¸á¸å2»þÈ¾¤´¤í¡£
²Ö²ÐÂç²ñ¤Î²ñ¾ì¡¢ÍºÊªÀî¤Î²ÏÀîÉß¤ËÂ³¡¹¤È¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
´ÑÍ÷ÀÊ¤Ï¡¢º£Ç¯¡¢µîÇ¯¤è¤ê1ËüÀÊÂ¿¤¤Ìó10ËüÀÊ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ´°Çä¤Ç¤·¤¿¡£
´üÂÔ¤òËÄ¤é¤Þ¤»¡¢ËèÇ¯¸©¤ÎÆâ³°¤«¤éÂ¿¤¯¤Î´ÑµÒ¤¬²ñ¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¤Þ¤¹¡£
ÆüÃæ¤Ï±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤ê¤ä¤ó¤À¤ê¤ÎÅ·µ¤¤Ç¡¢²Ö²Ð¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÍÛ¤¬·¹¤¯¤Ë¤Ä¤ì¡¢Å·µ¤¤Ï²óÉü¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ìë²Ö²Ð¤ÎÄ¾Á°¡¢²Æ¤Î²Ö²Ð¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¥É¥íー¥ó¤ò»È¤Ã¤¿¥·¥çー¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ìë¶õ¤ËÉâ¤«¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¥Ç¥£¥º¥Ëー¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¡£
²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÌó1500µ¡¤Î¥É¥íー¥ó¤¬¡¢´ÑµÒ¤ò¡¢¥Ç¥£¥º¥Ëー¤ÎÌ¾ºî¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÈÍ¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÊÕ¤ê¤¬¤¹¤Ã¤«¤ê¤È°Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸á¸å7»þ²á¤®¡£
Á´¹ñ¤Î²Ö²Ð¥Õ¥¡¥ó¤¬ÂÔ¤ÁË¾¤ó¤ÀÌë²Ö²Ð¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±¿´±ß¾õ¤Ë¤¤ì¤¤¤Ê±ß¤òÉÁ¤¯ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê²Ö²Ð¡¢¡Ö¿ÄÆþ¤ê³äÊª¡×¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢¿§¤ä·Á¤Ê¤É¤Ë²Ö²Ð»Õ¤Î¸ÄÀ¤¬¤ß¤¨¤ë¡Ö¼«Í³¶Ì¡×¡£
¤½¤·¤Æ¡¢²»³Ú¤È¤È¤â¤Ë²Ö²Ð¤¬¼¡¡¹¤ÈÂÇ¤Á¤¢¤¬¤ë¡¢Âç¶Ê¤¬È¯¾Í¤Î¡ÖÁÏÂ¤²Ö²Ð¡×¡£
Á´¹ñ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿28¤Î²Ö²Ð¶È¼Ô¤¬¡¢ÆüËÜ°ì¤ÎºÂ¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¿¦¿Íµ»¤ò¶Å½Ì¤·¤¿ºîÉÊ¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÈÖ¤Î¸«¤É¤³¤í¡¢Âç²ñÄó¶¡²Ö²Ð¤Îº£Ç¯¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡ÖTHE GREATEST SHOW¡×¡£
7·î¤Ë¥«¥Ê¥À¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥â¥ó¥È¥ê¥ªー¥ë¹ñºÝ²Ö²ÐÂç²ñ¤ÇÆ¼¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿ºîÉÊ¤ò¤µ¤é¤Ë¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Ìó5Ê¬´Ö¡¢Éý900¥áー¥È¥ë¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Ìó2000È¯¤Î²Ö²Ð¤¬ÂÇ¤Á¤¢¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
8·îºÇ¸å¤ÎÆü¤ÎÌë¶õ¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤¿¡¢¸÷¤È²»¤Î¶¦±é¡£
»ë³¦¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ë²Ö²Ð¤ò¡¢º£Ç¯¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬´®Ç½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢º£Ç¯¤ÏÂçÀç»Ô¤Î¾®¾¾±ì²Ð¹©¶È¤¬¡¢Áí¹çÀ®ÀÓ¤ÎÂè1°Ì¡¦Æâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¾Þ¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£