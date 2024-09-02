Âç´Û»ÔÄ¹Áªµó¡¡27ºÐ¤Î¿·¿Í¡¦ÀÐÅÄ·òÍ¤»á¤¬½éÅöÁª¡¡Á´¹ñºÇÇ¯¾¯»ÔÄ¹¤Ë¡¡¡Ö°ì½ï¤ËÂç´Û¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
Á°¤Î»ÔÄ¹¤Î¼¿¦¤ËÈ¼¤¦Âç´Û»ÔÄ¹Áªµó¤ÎÅêÉ¼¤¬1Æü¹Ô¤ï¤ì¡¢¿·¿Í¤ÎÀÐÅÄ·òÍ¤»á¤¬½é¤á¤Æ¤ÎÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
27ºÐ¤ÎÀÐÅÄ»á¤Ï¡¢¸½¿¦¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ¤ÇºÇ¤â¼ã¤¤»ÔÄ¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
2ÆüÄ«¡¢ÁáÂ®½éÅÐÄ£¤·¡¢»Ô¤Î¿¦°÷¤òÁ°¤Ë¡Ö°ì½ï¤ËÂç´Û¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ð¥ó¥¶¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯½¸¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ë¿¼¡¹¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¿ÀÐÅÄ·òÍ¤»á¡£
33Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¿·¿ÍÆ±»Î¤ÎÁè¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿Âç´Û»ÔÄ¹Áª¤Ç¡¢»°¤Ä¤É¤â¤¨¤ÎÁªµóÀï¤òÀ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÅÄ·òÍ¤»á
¡ÖÅöÁª¤¬¥´ー¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤¬¥¹¥¿ー¥È¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢»äÀÐÅÄ°ì¿Í¤ÇÂç´Û¤ò¤Ä¤¯¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢»ÔÌ±¤Î³§¤µ¤óÁ´°÷¤È°ì½ï¤Ë¤³¤ÎÂç´Û¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤³¤ì¤«¤é¤â¤¦°ìÅÙ¥¹¥¿ー¥È¤òÀÚ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
27ºÐ¤ÎÀÐÅÄ»á¤Ï¡¢¸½¿¦¤È¤·¤ÆÁ´¹ñºÇÇ¯¾¯¤Î»ÔÄ¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ã¤¤¿Í¤¬Âç´Û¤Ë»Ä¤ê¤¿¤¤¡¢Âç´Û¤ÇÆ¯¤¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¡¢ÃÏ¸µ´ë¶È¤Ø¤Î»Ù±ç¤ä´ë¶ÈÍ¶Ã×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤¹ÀÐÅÄ»á¡£
ÀÐÅÄ»á
¡Öº£¤Î»þÂå¡¢¤³¤ì¤¬Àµ²ò¤À¤È¤¤¤¦À¯ºö¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¹ÔÆ°¤·Â³¤±¤Æ²þÁ±¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Âç´Û»ÔÄ¹Áªµó¤ÎÅêÉ¼Î¨¤Ï59.18¥Ñー¥»¥ó¥È¤È¡¢²áµîºÇÄã¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¿¦¤È¿·¿Í¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤À¤Ã¤¿µîÇ¯¤è¤ê¤â´Ø¿´¤Ï¹â¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç»ÔÌ±¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¼ã¤¤¥êー¥Àー¤ÎÃÂÀ¸¤Ç¤·¤¿¡£
½éÅöÁª¤«¤é°ìÌë¡£
ÀÐÅÄ»á¤Ï2Æü¡¢¿·»ÔÄ¹¤È¤·¤ÆÁáÂ®½éÅÐÄ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½¸¤Þ¤Ã¤¿»Ô¤Î¿¦°÷¤Ë¡¢ÀÐÅÄ¿·»ÔÄ¹¤Ï¡¢¡ÖÄ¶¾¯»Ò¹âÎð²½¤ò¹îÉþ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢»ÔÌ±¤ÈÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ°ì½ï¤ËÂç´Û¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÂÐÏÃ¡×¤È¡Ö¹ÔÆ°¡×¤ò¥â¥Ã¥Èー¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÀÐÅÄ»á¡£
Âç´Û»Ô¡¡ÀÐÅÄ·òÍ¤ ¿·»ÔÄ¹
¡Ö¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È·Ç¤²¤Æ¡Ê¿¦°÷¡Ë¤ß¤ó¤Ê¤ÇÆ±¤¸Êý¸þ¤ò¸þ¤¤¤Æ¿Ê¤á¤Æ¤¤¤±¤ë¡¢À¯ºö¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Þ¤º¤Ï¡Ê¿¦°÷¤È¡Ë¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¾¯»Ò¹âÎð²½¡¦¿Í¸ý¸º¾¯¤Ë»õ»ß¤á¤ò¤«¤±¤ë¤¿¤á¡¢Á´ÎÏ¤òÃí¤°¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
ÀÐÅÄ ¿·»ÔÄ¹
¡Ö¼ã¤¤À¤Âå¤¬¡Ø¤³¤Î¤Þ¤Á¤Ë»Ä¤ê¤¿¤¤¡Ù¡Ø½»¤ßÂ³¤±¤¿¤¤¡Ù¤½¤·¤Æ¡ØÆ¯¤¤¿¤¤¤ó¤À¡Ù¤½¤¦»×¤¨¤ë¤Þ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Þ¤ºÂè°ìÍ¥Àè¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Â¿¤¯¤¬¼«Ê¬¤è¤ê¤âÇ¯Îð¤¬¾å¤Î»Ô¤Î¿¦°÷¤ä»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤È¤¤¤«¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤é»ÔÌ±¤ÎÀ¼¤ò¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£
ÀÐÅÄ»á¤Î4Ç¯´Ö¤Î¼êÏÓ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£