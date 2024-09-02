¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼³»Éð¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ¸³! ÊüÁ÷10¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÃÓÂÞ¡¦ÇßÅÄ¡¦ÇîÂ¿¤Ç³«ºÅ
¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼³»Éð¡Ù¤ÎÊüÁ÷10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼³»Éð 10th EVENT ¡Á¤³¤³¤«¤é¤Ï²¶¤¿¤Á¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤À!¡Á¡×¤ò¡¢9·î13Æü¤«¤é11·î4Æü¤Þ¤Ç¡Ö¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³ Cross Store Åìµþ¡×¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼³»Éð 10th EVENT ¡Á¤³¤³¤«¤é¤Ï²¶¤¿¤Á¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤À!¡Á¡×
Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï²ñ¾ì¸ÂÄê¤Ç¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥ê¡¼¥Ö¤òÉÕÂ°¤·¤¿¡ÖS.H.Figuarts(¿¿¹üÄ¦À½Ë¡)²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼³»Éð ¥ª¥ì¥ó¥¸¥¢¡¼¥à¥º¡×¡ÖS.H.Figuarts(¿¿¹üÄ¦À½Ë¡)²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Ð¥í¥ó ¥Ð¥Ê¥Ê¥¢¡¼¥à¥º¡×¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥ß¥Ë¥²¡¼¥à2¼ï¤Ç¤Ï¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼³»Éð¤ËÊÑ¿È¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¡ÖÊÑ¿È! ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼³»Éð ¥ë¡¼¥ì¥Ã¥È¡×¤È²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼»Â·î¡¦¿¿¤ËÊÑ¿È¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¡ÖÊÑ¿È! ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼»Â·î¡¦¿¿ ¥ë¡¼¥ì¥Ã¥È¡×¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
(²èÁüº¸)S.H.Figuarts(¿¿¹üÄ¦À½Ë¡)²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼³»Éð¡¢(²èÁü±¦)S.H.Figuarts(¿¿¹üÄ¦À½Ë¡)²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Ð¥í¥ó
¡ÖS.H.Figuarts(¿¿¹üÄ¦À½Ë¡)²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼³»Éð¡×¤Î²Á³Ê¤Ï9,900±ß¡£¹ØÆþÆÃÅµ¤Ï¡¢¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼³»Éð 10th EVENT ¡Á¤³¤³¤«¤é¤Ï²¶¤¿¤Á¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤À!¡Á¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥ê¡¼¥Ö¡£
¡ÖS.H.Figuarts(¿¿¹üÄ¦À½Ë¡)²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Ð¥í¥ó¡×¤Î²Á³Ê¤Ï11,000±ß¡£¹ØÆþÆÃÅµ¤Ï¡¢¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼³»Éð 10th EVENT ¡Á¤³¤³¤«¤é¤Ï²¶¤¿¤Á¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤À!¡Á¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥ê¡¼¥Ö¡£
¥ß¥Ë¥²¡¼¥à¡ÖÊÑ¿È! ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼³»Éð ¥ë¡¼¥ì¥Ã¥È¡×
¡ÖÊÑ¿È! ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼³»Éð ¥ë¡¼¥ì¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢¤Ê¤ê¤¤êÂÎ¸³¤¬³Ú¤·¤á¤ëÀï¶Ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î´á¶ñ¤ËÏ¢Æ°¤·¤Æ¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼³»Éð¤Ø¤ÎÊÑ¿ÈÂÎ¸³¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥ß¥Ë¥²¡¼¥à¡£·ë²Ì¤Ë±þ¤¸¤Æ¤â¤ì¤Ê¤¯¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î·ÊÉÊ¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡£·ÊÉÊ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢ÂçÜô´Ý¾Þ¡§T¥·¥ã¥Ä(Á´1¼ï)¡¢¥Ð¥Ê¥¹¥Ô¥¢¡¼¾Þ¡§¥Ý¥¹¥¿¡¼(Á´8¼ï/¥é¥ó¥À¥àÇÛÉÕ)¡£1²ó660±ß¡£
¥ß¥Ë¥²¡¼¥à¡ÖÊÑ¿È! ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼»Â·î¡¦¿¿ ¥ë¡¼¥ì¥Ã¥È¡×
¡ÖÊÑ¿È! ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼»Â·î¡¦¿¿ ¥ë¡¼¥ì¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢¤Ê¤ê¤¤êÂÎ¸³¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥²¥Í¥·¥¹¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î´á¶ñ¤ËÏ¢Æ°¤·¤Æ¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼»Â·î¡¦¿¿¤Ø¤ÎÊÑ¿ÈÂÎ¸³¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥ß¥Ë¥²¡¼¥à¡£·ë²Ì¤Ë±þ¤¸¤Æ¤â¤ì¤Ê¤¯¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î·ÊÉÊ¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡£·ÊÉÊ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢¥½¥Ë¥Ã¥¯¥¢¥í¡¼¾Þ¡§T¥·¥ã¥Ä(Á´1¼ï)¡¢²ÐÆìÂçÜôDJ½Æ¾Þ¡§¥Ý¥¹¥¿¡¼(Á´8¼ï/¥é¥ó¥À¥àÇÛÉÕ)¡£1²ó660±ß¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥¸¥ª¥é¥Þ(Á´3¼ï)¡×(³Æ3,500±ß)¤ä¡Ö¥ï¥¤¥ä¡¼¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼(Á´4¼ï)¡×(³Æ1,200±ß)¡¢¡Ö¥·¥ã¥ë¥â¥ó¤ÎÆÃÀ½¥È¥ì¥Ó¥¢¡Á¥ó¥¯¥Ã¥¡¼(Á´1¼ï)¡×(850±ß)¤Ê¤É¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¥³¥é¥Ü¥Õ¡¼¥É¡õ¥É¥ê¥ó¥¯
¤Þ¤¿¡¢ºîÉÊ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥Õ¡¼¥É¡õ¥É¥ê¥ó¥¯¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡£ÂÐ¾Ý¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤Ï¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥«¡¼¥É(Á´8¼ï/¥é¥ó¥À¥àÇÛÉÕ)¤¬1ËçÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¦Å¸¼¨
¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢ºîÉÊÆâ¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥Ø¥ë¥Ø¥¤¥à¤Î¿¹¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼³»Éð¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼³»Éð 10th EVENT ¡Á¤³¤³¤«¤é¤Ï²¶¤¿¤Á¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤À!¡Á¡×Åìµþ(ÃÓÂÞ)²ñ¾ì¤Î³«ºÅ¾ì½ê¤Ï¡¢¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥·¥Æ¥£ ¥ï¡¼¥ë¥É¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¥Þ¡¼¥È¥Ó¥ë3F ¡Ö¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³ Cross Store Åìµþ¡×¡£³«ºÅ´ü´Ö¤Ï9·î13Æü¡Á11·î4Æü¡£Âçºå(ÇßÅÄ)²ñ¾ì¤Î³«ºÅ¾ì½ê¤Ï HEP FIVE 8F ¡Ö¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³ Cross Store ÂçºåÇßÅÄ¡×¡£³«ºÅ´ü´Ö¤ÏÇ¯11·î15Æü¡Á12·î15Æü¡£Ê¡²¬(ÇîÂ¿)²ñ¾ì¤Î³«ºÅ¾ì½ê¤Ï¥¥ã¥Ê¥ë¥·¥Æ¥£ÇîÂ¿ ¥µ¥¦¥¹¥Ó¥ëB1F ¡Ö¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³ Cross Store ÇîÂ¿¡×¡£³«ºÅ´ü´Ö¤Ï12·î27Æü¡Á2025Ç¯1·î19Æü¡£
(c)ÀÐ¿¹¥×¥í¡¦Åì±Ç
(c)Bandai Namco Amusement Inc.
¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼³»Éð 10th EVENT ¡Á¤³¤³¤«¤é¤Ï²¶¤¿¤Á¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤À!¡Á¡×
Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï²ñ¾ì¸ÂÄê¤Ç¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥ê¡¼¥Ö¤òÉÕÂ°¤·¤¿¡ÖS.H.Figuarts(¿¿¹üÄ¦À½Ë¡)²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼³»Éð ¥ª¥ì¥ó¥¸¥¢¡¼¥à¥º¡×¡ÖS.H.Figuarts(¿¿¹üÄ¦À½Ë¡)²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Ð¥í¥ó ¥Ð¥Ê¥Ê¥¢¡¼¥à¥º¡×¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥ß¥Ë¥²¡¼¥à2¼ï¤Ç¤Ï¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼³»Éð¤ËÊÑ¿È¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¡ÖÊÑ¿È! ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼³»Éð ¥ë¡¼¥ì¥Ã¥È¡×¤È²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼»Â·î¡¦¿¿¤ËÊÑ¿È¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¡ÖÊÑ¿È! ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼»Â·î¡¦¿¿ ¥ë¡¼¥ì¥Ã¥È¡×¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡ÖS.H.Figuarts(¿¿¹üÄ¦À½Ë¡)²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼³»Éð¡×¤Î²Á³Ê¤Ï9,900±ß¡£¹ØÆþÆÃÅµ¤Ï¡¢¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼³»Éð 10th EVENT ¡Á¤³¤³¤«¤é¤Ï²¶¤¿¤Á¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤À!¡Á¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥ê¡¼¥Ö¡£
¡ÖS.H.Figuarts(¿¿¹üÄ¦À½Ë¡)²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Ð¥í¥ó¡×¤Î²Á³Ê¤Ï11,000±ß¡£¹ØÆþÆÃÅµ¤Ï¡¢¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼³»Éð 10th EVENT ¡Á¤³¤³¤«¤é¤Ï²¶¤¿¤Á¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤À!¡Á¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥ê¡¼¥Ö¡£
¥ß¥Ë¥²¡¼¥à¡ÖÊÑ¿È! ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼³»Éð ¥ë¡¼¥ì¥Ã¥È¡×
¡ÖÊÑ¿È! ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼³»Éð ¥ë¡¼¥ì¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢¤Ê¤ê¤¤êÂÎ¸³¤¬³Ú¤·¤á¤ëÀï¶Ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î´á¶ñ¤ËÏ¢Æ°¤·¤Æ¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼³»Éð¤Ø¤ÎÊÑ¿ÈÂÎ¸³¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥ß¥Ë¥²¡¼¥à¡£·ë²Ì¤Ë±þ¤¸¤Æ¤â¤ì¤Ê¤¯¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î·ÊÉÊ¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡£·ÊÉÊ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢ÂçÜô´Ý¾Þ¡§T¥·¥ã¥Ä(Á´1¼ï)¡¢¥Ð¥Ê¥¹¥Ô¥¢¡¼¾Þ¡§¥Ý¥¹¥¿¡¼(Á´8¼ï/¥é¥ó¥À¥àÇÛÉÕ)¡£1²ó660±ß¡£
¥ß¥Ë¥²¡¼¥à¡ÖÊÑ¿È! ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼»Â·î¡¦¿¿ ¥ë¡¼¥ì¥Ã¥È¡×
¡ÖÊÑ¿È! ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼»Â·î¡¦¿¿ ¥ë¡¼¥ì¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢¤Ê¤ê¤¤êÂÎ¸³¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥²¥Í¥·¥¹¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î´á¶ñ¤ËÏ¢Æ°¤·¤Æ¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼»Â·î¡¦¿¿¤Ø¤ÎÊÑ¿ÈÂÎ¸³¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥ß¥Ë¥²¡¼¥à¡£·ë²Ì¤Ë±þ¤¸¤Æ¤â¤ì¤Ê¤¯¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î·ÊÉÊ¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡£·ÊÉÊ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢¥½¥Ë¥Ã¥¯¥¢¥í¡¼¾Þ¡§T¥·¥ã¥Ä(Á´1¼ï)¡¢²ÐÆìÂçÜôDJ½Æ¾Þ¡§¥Ý¥¹¥¿¡¼(Á´8¼ï/¥é¥ó¥À¥àÇÛÉÕ)¡£1²ó660±ß¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥¸¥ª¥é¥Þ(Á´3¼ï)¡×(³Æ3,500±ß)¤ä¡Ö¥ï¥¤¥ä¡¼¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼(Á´4¼ï)¡×(³Æ1,200±ß)¡¢¡Ö¥·¥ã¥ë¥â¥ó¤ÎÆÃÀ½¥È¥ì¥Ó¥¢¡Á¥ó¥¯¥Ã¥¡¼(Á´1¼ï)¡×(850±ß)¤Ê¤É¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¥³¥é¥Ü¥Õ¡¼¥É¡õ¥É¥ê¥ó¥¯
¤Þ¤¿¡¢ºîÉÊ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥Õ¡¼¥É¡õ¥É¥ê¥ó¥¯¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡£ÂÐ¾Ý¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤Ï¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥«¡¼¥É(Á´8¼ï/¥é¥ó¥À¥àÇÛÉÕ)¤¬1ËçÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¦Å¸¼¨
¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢ºîÉÊÆâ¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥Ø¥ë¥Ø¥¤¥à¤Î¿¹¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼³»Éð¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼³»Éð 10th EVENT ¡Á¤³¤³¤«¤é¤Ï²¶¤¿¤Á¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤À!¡Á¡×Åìµþ(ÃÓÂÞ)²ñ¾ì¤Î³«ºÅ¾ì½ê¤Ï¡¢¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥·¥Æ¥£ ¥ï¡¼¥ë¥É¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¥Þ¡¼¥È¥Ó¥ë3F ¡Ö¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³ Cross Store Åìµþ¡×¡£³«ºÅ´ü´Ö¤Ï9·î13Æü¡Á11·î4Æü¡£Âçºå(ÇßÅÄ)²ñ¾ì¤Î³«ºÅ¾ì½ê¤Ï HEP FIVE 8F ¡Ö¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³ Cross Store ÂçºåÇßÅÄ¡×¡£³«ºÅ´ü´Ö¤ÏÇ¯11·î15Æü¡Á12·î15Æü¡£Ê¡²¬(ÇîÂ¿)²ñ¾ì¤Î³«ºÅ¾ì½ê¤Ï¥¥ã¥Ê¥ë¥·¥Æ¥£ÇîÂ¿ ¥µ¥¦¥¹¥Ó¥ëB1F ¡Ö¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³ Cross Store ÇîÂ¿¡×¡£³«ºÅ´ü´Ö¤Ï12·î27Æü¡Á2025Ç¯1·î19Æü¡£
(c)ÀÐ¿¹¥×¥í¡¦Åì±Ç
(c)Bandai Namco Amusement Inc.