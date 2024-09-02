ÌîµåU¡½18¡¢ÆüËÜ¤¬Âç¾¡È¯¿Ê¡¡¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¡¢¹á¹Á¤Ë19¡½0
¡¡¡ÚÂæËÌ¶¦Æ±¡ÛÌîµå¤ÎU¡½18¡Ê18ºÐ°Ê²¼¡Ë¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¤Ï2Æü¡¢ÂæËÌ¤Ê¤É¤Ç³«Ëë¤·¡¢1¼¡¥ê¡¼¥°BÁÈ¤Î¹â¹»ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¹á¹Á¤Ë19¡½0¤Î¸Þ²ó¥³¡¼¥ë¥É¥²¡¼¥à¤ÇÂç¾¡¤·¡¢ÇòÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡17°ÂÂÇ¤Ç19ÆÀÅÀ¡£°ì²ó¤Ë7ÅÀ¤òµó¤²¤ë¤Ê¤É¡¢°µÅÝ¤·¤¿¡£ÀÐÄÍ¡Êºë¶Ì¡¦²ÖºéÆÁ±É¡Ë¤ÈÆÁ´Ý¡ÊÂçºå¶Í°þ¡Ë¤Ï¤È¤â¤Ë3°ÂÂÇ4ÂÇÅÀ¡£¹âÈø¡Ê¹Åç¡¦¹ÎÍ¡Ë¤é3¿Í¤Î·ÑÅê¤Ç12»°¿¶¤òÃ¥¤¤¡¢Ìµ°ÂÂÇÌµÆÀÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£
¡¡Âç²ñ¤Ï4¥Á¡¼¥à¤º¤Ä2ÁÈ¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÁíÅö¤¿¤ê¤Î1¼¡¥ê¡¼¥°¤òÀï¤Ã¤¿¸å¡¢³ÆÁÈ¾å°Ì2¥Á¡¼¥à¤¬2¼¡¥ê¡¼¥°¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¡£ÆüËÜ¤Ï3Æü¤Ë¥¹¥ê¥é¥ó¥«¡¢4Æü¤Ë¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£