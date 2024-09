B’zの松本孝弘がギター&プロデュースを担当し、ジャック・ブレイズ(Ba/Vo)、エリック・マーティン(Vo)からなるTMG(TAK MATSUMOTO GROUP)の20年ぶりとなるニューアルバム『TMG II』(18日発売)の収録曲順が決定した。新たにLiSAをゲストボーカルに迎えた「THE STORY OF LOVE(feat. LiSA)」が収録されることが発表となった。

「THE STORY OF LOVE(feat. LiSA)」は、2021年に松本がLiSAへ提供した「Another Great Day!!」をTMG流にリアレンジした楽曲。ヘビーなTMGサウンドと共に、エリックとLiSAが華麗なボーカル競演で魅せる。このほか、ラジオ初解禁となり大きな反響を呼んでいる「CRASH DOWN LOVE」や、ジャックがTakを思い描いて詞を書き上げた「GUITAR HERO」、メタルダンスユニット・BABYMETALがゲスト参加の「ETERNAL FLAMES」など全11曲が収録される。収録曲順決定にともない、「The Beginning of TMG II」と題した映像が公開となった。「GUITAR HERO」のエモーショナルなサウンドに乗せ、レコーディング中のメンバーの様子がうかがえる貴重な映像やコメントを視聴できる。■TMG ニューアルバム『TMG II』収録内容▼CD(全形態共通)01. CRASH DOWN LOVE02. ETERNAL FLAMES(feat. BABYMETAL)03. THE STORY OF LOVE(feat. LiSA)04. COLOR IN THE WORLD05. JUPITER AND MARS06. MY LIFE07. ENDLESS SKY08. DARK ISLAND WOMAN09. FAITHFUL NOW10. THE GREAT DIVIDE11. GUITAR HERO▼PREMIUM EDITION Blu-ray(84分収録)TMG LIVE 2004 "Dodge The Bullet" at Zepp Tokyo01. Everything Passes Away02. I wish you were here03. Signs of Life04. TRAPPED05. I Know You by Heart06. TRAIN, TRAIN07. RED, WHITE AND BULLET BLUES08. BLUE -TAK'S SOLO-09. Two of a Kind10. WONDERLAND11. THE GREATEST SHOW ON EARTH12. KINGS FOR A DAY13. NEVER GOOD-BYE14. (You Can Still)Rock In America15. TO BE WITH YOU16. OH JAPAN 〜OUR TIME IS NOW〜