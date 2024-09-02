B’z松本孝弘率いるTMG新アルバムにLiSAが参加 エリック・マーティンとボーカル競演 収録曲順も発表
B’zの松本孝弘がギター&プロデュースを担当し、ジャック・ブレイズ（Ba／Vo）、エリック・マーティン（Vo）からなるTMG（TAK MATSUMOTO GROUP）の20年ぶりとなるニューアルバム『TMG II』（18日発売）の収録曲順が決定した。新たにLiSAをゲストボーカルに迎えた「THE STORY OF LOVE（feat. LiSA）」が収録されることが発表となった。
【写真】松本孝弘率いるTMGの20年ぶり2ndアルバム『TMG II』ジャケット
「THE STORY OF LOVE（feat. LiSA）」は、2021年に松本がLiSAへ提供した「Another Great Day!!」をTMG流にリアレンジした楽曲。ヘビーなTMGサウンドと共に、エリックとLiSAが華麗なボーカル競演で魅せる。
このほか、ラジオ初解禁となり大きな反響を呼んでいる「CRASH DOWN LOVE」や、ジャックがTakを思い描いて詞を書き上げた「GUITAR HERO」、メタルダンスユニット・BABYMETALがゲスト参加の「ETERNAL FLAMES」など全11曲が収録される。
収録曲順決定にともない、「The Beginning of TMG II」と題した映像が公開となった。「GUITAR HERO」のエモーショナルなサウンドに乗せ、レコーディング中のメンバーの様子がうかがえる貴重な映像やコメントを視聴できる。
■TMG ニューアルバム『TMG II』収録内容
▼CD（全形態共通）
01. CRASH DOWN LOVE
02. ETERNAL FLAMES（feat. BABYMETAL）
03. THE STORY OF LOVE（feat. LiSA）
04. COLOR IN THE WORLD
05. JUPITER AND MARS
06. MY LIFE
07. ENDLESS SKY
08. DARK ISLAND WOMAN
09. FAITHFUL NOW
10. THE GREAT DIVIDE
11. GUITAR HERO
▼PREMIUM EDITION Blu-ray（84分収録）
TMG LIVE 2004 "Dodge The Bullet" at Zepp Tokyo
01. Everything Passes Away
02. I wish you were here
03. Signs of Life
04. TRAPPED
05. I Know You by Heart
06. TRAIN, TRAIN
07. RED, WHITE AND BULLET BLUES
08. BLUE -TAK'S SOLO-
09. Two of a Kind
10. WONDERLAND
11. THE GREATEST SHOW ON EARTH
12. KINGS FOR A DAY
13. NEVER GOOD-BYE
14. （You Can Still）Rock In America
15. TO BE WITH YOU
16. OH JAPAN 〜OUR TIME IS NOW〜
「THE STORY OF LOVE（feat. LiSA）」は、2021年に松本がLiSAへ提供した「Another Great Day!!」をTMG流にリアレンジした楽曲。ヘビーなTMGサウンドと共に、エリックとLiSAが華麗なボーカル競演で魅せる。
このほか、ラジオ初解禁となり大きな反響を呼んでいる「CRASH DOWN LOVE」や、ジャックがTakを思い描いて詞を書き上げた「GUITAR HERO」、メタルダンスユニット・BABYMETALがゲスト参加の「ETERNAL FLAMES」など全11曲が収録される。
収録曲順決定にともない、「The Beginning of TMG II」と題した映像が公開となった。「GUITAR HERO」のエモーショナルなサウンドに乗せ、レコーディング中のメンバーの様子がうかがえる貴重な映像やコメントを視聴できる。
■TMG ニューアルバム『TMG II』収録内容
▼CD（全形態共通）
01. CRASH DOWN LOVE
02. ETERNAL FLAMES（feat. BABYMETAL）
03. THE STORY OF LOVE（feat. LiSA）
04. COLOR IN THE WORLD
05. JUPITER AND MARS
06. MY LIFE
07. ENDLESS SKY
08. DARK ISLAND WOMAN
09. FAITHFUL NOW
10. THE GREAT DIVIDE
11. GUITAR HERO
▼PREMIUM EDITION Blu-ray（84分収録）
TMG LIVE 2004 "Dodge The Bullet" at Zepp Tokyo
01. Everything Passes Away
02. I wish you were here
03. Signs of Life
04. TRAPPED
05. I Know You by Heart
06. TRAIN, TRAIN
07. RED, WHITE AND BULLET BLUES
08. BLUE -TAK'S SOLO-
09. Two of a Kind
10. WONDERLAND
11. THE GREATEST SHOW ON EARTH
12. KINGS FOR A DAY
13. NEVER GOOD-BYE
14. （You Can Still）Rock In America
15. TO BE WITH YOU
16. OH JAPAN 〜OUR TIME IS NOW〜