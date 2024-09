8月30日から9月1日までの週末映画動員ランキングが興行通信社より発表され、「アンナチュラル」「MIU404」の塚原あゆ子監督と脚本・野木亜紀子のタッグ作『ラストマイル』が、週末3日間で動員46万8,000人、興行収入6億3,900万円を上げて2週連続となる首位を飾った。

『ラストマイル』は、人気ドラマ「アンナチュラル」と「MIU404」(2020)の世界線上で描かれたノンストップ・サスペンスエンタテインメントだ。大手ショッピングサイトから配送された荷物が爆発する事件が起こり、連続爆破事件へと発展していく。主演は満島ひかりで、相棒役に岡田将生。公開2週目にして、累計興収21億5,000万円、累計動員152万人を突破する快進撃を続けている。

公開5週目の『インサイド・ヘッド2』は2位をキープ。週末3日間で動員22万7,000人、興収2億8,300万円を記録し、累計成績は動員340万人、興収43億円を超えた。3位も前週と同じく『映画クレヨンしんちゃん オラたちの恐竜日記』。累計成績は動員177万人、興収21億円を突破している。

公開8週目を迎えた『キングダム 大将軍の帰還』はワンランクダウンの6位となったが、累計成績は動員502万人、興収74億円を突破。歴代興収ランキングで100位内にランクインした。

新作では、『映画 「聲の形」』などが高く評価された山田尚子監督による完全オリジナル長編アニメーション『きみの色』が7位デビューだった。

今週末は、SF映画『エイリアン』シリーズ最新作『エイリアン:ロムルス』、乃木坂太郎の漫画を柳楽優弥&黒島結菜で実写化した『夏目アラタの結婚』、第77回カンヌ国際映画祭監督週間で上映された河合優実主演作『ナミビアの砂漠』などが公開される。(編集部・市川遥)

【2024年8月30日〜9月1日の全国映画動員ランキングトップ10(興行通信社調べ)】※()内は先週の順位

1(1)『ラストマイル』:2週目

2(2)『インサイド・ヘッド2』:5週目

3(3)『映画クレヨンしんちゃん オラたちの恐竜日記』:4週目

4(6)『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト』:5週目

5(4)『怪盗グルーのミニオン超変身』:7週目

6(5)『キングダム 大将軍の帰還』:8週目

7(初)『きみの色』:1週目

8(8)『サユリ』:2週目

9(10)『THE FIRST SLAM DUNK』:92週目

10(9)『SEVENTEEN TOUR ‘FOLLOW’ AGAIN TO CINEMAS』:2週目