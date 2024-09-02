ÀâÌÀÀÕÇ¤¤Ë¾®Àô¡¢ÀÐÇË»á¸ÀµÚ¡á²ÏÌî»á¡Ö¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÈÇ§¼±¡×¡½¼«Ì±¡¦ËãÀ¸ÇÉÎ¢¶âÊóÆ»
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Î¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¸µ´Ä¶Áê¤Ï£²Æü¡¢ËãÀ¸ÇÉ¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¸µ¹ñ²ñµÄ°÷¤Î¸µÈë½ñ¤¬¡¢À¯¼£»ñ¶â¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¼ýÆþ¤ò½ä¤ëÎ¢¶â¤ÎÂ¸ºß¤òÇ§¤á¤ë¾Ú¸À¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î°ìÉôÊóÆ»¤Ë´Ø¤·¡¢¡Ö´Ø·¸¼Ô¤¬¤·¤Ã¤«¤êÀâÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡²£ÉÍ»Ô¤Çµ¼ÔÃÄ¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡ÀÐÇËÌÐ¸µ´´»öÄ¹¤ÏÅÞËÜÉô¤Çµ¼ÔÃÄ¤Ë¡Ö¡ÊÆ±ÇÉÂ¦¤Ï¡ËÎ¢¶â¤Ï¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÊóÆ»¤¬»ö¼Â¤Ê¤é¡¢¹Í¤¨Êý¤ò½Ò¤Ù¤ëµ¡²ñ¤Ï¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÀâÌÀÀÕÇ¤¤ÎÉ¬Í×À¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢Æ±ÇÉ¤Î²ÏÌîÂÀÏº¥Ç¥¸¥¿¥ëÁê¤Ï²£ÉÍ»Ô¤Çµ¼ÔÃÄ¤Ë¡Ö¥³¥á¥ó¥È¤Ïº¹¤·¹µ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤½¤ÎÂ¾¤Ï¶ä¹Ô¿¶¤ê¹þ¤ß¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬»ä¤ÎÇ§¼±¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£¡¡