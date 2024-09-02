¹úÆá¼®Î¤¡¢¥Ù¥¢¥È¥Ã¥×àÂçÃÀÏª½Ðá¤Ë³¤³°¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¥³¥á¥ó¥È»¦Åþ¡ª¡ÖHi Yukio¡ª¡×¡ÖOh my God, so beautiful ¡×¡Ö¿§¤Ã¤Ý¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¹úÆá¼®Î¤¡Ê¤¯¤Ä¤Ê¤·¤ª¤ê¡Ë¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Åê¹Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ËÀ¤³¦Ãæ¤«¤é¿ôÂ¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤è¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹úÆá¤¬ÈäÏª¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ï¡¢¤ª¤Ø¤½ÉôÊ¬¤ä¥Ç¥³¥ë¥Æ¤òÂçÃÀ¤ËÏª½Ð¤·¤¿¥Ù¥¢¥È¥Ã¥×»Ñ¤Ç¥½¥Õ¥¡¤Ë²£¤¿¤ï¤ë°ìËç¡£¼«Âð¤ò»×¤ï¤»¤ë¼¼Æâ¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¼«Á³ÂÎ¤Ç¥é¥Õ¤Ê°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤ë²èÁü¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¡¼²Ä°¦¤¯¤ÆÎø¤·¤¿¤«¤â¡ª¡×¡Ö¿§¤Ã¤Ý¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÆüËÜ¸ì¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Î¤Û¤«¤Ë¡ÖOh my God, so beautiful ¡×¡ÖMy future wife.¡×¤È¤¤¤Ã¤¿±Ñ¸ì¤Ç¤Î¾Þ»¿¥³¥á¥ó¥È¤¬½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢½Ð¿È¤Î¹úÆá¤Ï2006Ç¯¤ËÂè11²óÁ´ÆüËÜ¹ñÌ±ÅªÈþ¾¯½÷¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ê¥ª¥¹¥«¡¼¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¼çºÅ¡Ë¤Ç¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢2007Ç¯¡Ö3Ç¯BÁÈ¶âÈ¬ÀèÀ¸¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2008Ç¯¤Ë¤Ï¹¾ºê¥°¥ê¥³¡ÖÂè50Âå¥Ý¥Ã¥¡¼¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡×¤ËÁªÈ´¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£2019Ç¯¤Ë½êÂ°»öÌ³½ê¤òÂà¼Ò¤·¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ø¤ÈµòÅÀ¤ò°Ü¤¹¤ÈNetflix¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡Ö¥µ¥ó¥¯¥Á¥å¥¢¥ê¡ÁÀ»°è¡Á¡×¤ä¡Ö¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É±Ç²è¡Ö¥Ç¥Ã¥È¥×¡¼¥ë2¡×¤Ç±é¤¸¤¿¥æ¥¥ªÌò¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¤Ê¤É¹ñÆâ³°¤Ç³èÌö¡£ºÇ¿·ºî¡Ö¥Ç¥Ã¥È¥×¡¼¥ë¡õ¥¦¥ë¥ô¥¡¥ê¥ó¡×¤Ç¤âÆ±¤¸¤¯¥æ¥¥ªÌò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¢¤Ã¤Æ¡ÖHi Yukio¡ª¡×¤ÈÌòÌ¾¤Ç¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¥³¥á¥ó¥È¤âÂ¿¿ô½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£