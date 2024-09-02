ÄÌ²ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¡¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー¡¡£±½µ´Ö¤¬¹â¤á¿å½à¡¢¶âÍËÆü¤ÎÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¤¬¥¤¥Ù¥ó¥È¥ê¥¹¥¯

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¡¡USD/JPY¡¡EUR/USD¡¡EUR/JPY¡¡GBP/USD
1WK¡¡13.16¡¡7.10¡¡9.41¡¡7.68
1MO¡¡11.89¡¡6.31¡¡10.03¡¡7.09
3MO¡¡11.16¡¡6.52¡¡9.76¡¡7.30
6MO¡¡10.32¡¡6.29¡¡9.48¡¡7.18
9MO¡¡9.88¡¡6.30¡¡9.30¡¡7.25
1YR¡¡9.66¡¡6.38¡¡9.25¡¡7.37
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¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
1WK¡¡9.93¡¡10.15¡¡10.17
1MO¡¡10.78¡¡9.42¡¡8.70
3MO¡¡10.56¡¡9.65¡¡8.15
6MO¡¡10.21¡¡9.47¡¡7.61
9MO¡¡10.07¡¡9.49¡¡7.40
1YR¡¡9.98¡¡9.57¡¡7.31
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¡¡USD/JPY¡¡EUR/USD¡¡EUR/JPY¡¡GBP/USD
1WK¡¡13.16¡¡7.10¡¡9.41¡¡7.68
1MO¡¡11.89¡¡6.31¡¡10.03¡¡7.09
3MO¡¡11.16¡¡6.52¡¡9.76¡¡7.30
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¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
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