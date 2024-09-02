¡ÖÊÖ¿®¤Ï5Ê¬°ÊÆâ¡×»Å»ö¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Èà»á¤«¤éÂçÎÌÃå¿®¤¬¡ª¡¿Æ´¤ì¤Î¥¤¥±¥á¥óÀèÇÚ¤¬¡¢Â«Çû¥¯¥ºÃË¤ËÉ¿ÊÑ¤·¤Þ¤·¤¿¬
¡ØÆ´¤ì¤Î¥¤¥±¥á¥óÀèÇÚ¤¬¡¢Â«Çû¥¯¥ºÃË¤ËÉ¿ÊÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡Ù¡Ê¤¦¤ß¤³/KADOKAWA¡ËÂè12²ó¡ÚÁ´16²ó¡ÛOL¡¦¥æ¥ß¤Ï¡¢ÌÌ¿©¤¤¤ÇÍýÁÛ¤¬¹â¤¤¤¿¤á¤ËÎø°¦·Ð¸³¤Û¤Ü¤Ê¤·¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢²ñ¼Ò¤ÇÃÇ¥È¥Ä¥¤¥±¥á¥ó¤ÎÀèÇÚ¡¦ÌÚÂ¼¤ÈÉÕ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¡ª ¡ÖÆÈ¤êÀê¤á¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤ï¤ìÍÄºÅ·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤â¤Ä¤«¤Î´Ö¡¢Èà¤ÎÂ«Çû¤Î¥¥Ä¤µ¤Ë¡¢Æ¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¶²ÉÝ¤Ë´Ù¤ë¡£ÊÖ¿®¤Ï5Ê¬°ÊÆâ¡¢ÃËÍ§Ã£¤È²ñ¤¦¤Î¤ÏNG¡¢ÃËÀ¤ÎÏ¢ÍíÀè¤Ï¾Ã¤¹¡Ä¡£Æ´¤ì¤Î¥¤¥±¥á¥óÀèÇÚ¤ÎËÜÀ¤Ï¡¢Â«ÇûÈà»á¤À¤Ã¤¿¡£¶¯Îõ¤ÊÂ«Çû¤Ë¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Èà»á¤ÎÍ×Ë¾¤Ë±þ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ëÎø°¦½é¿´¼Ô¤ÎÈà½÷¤ÎÊª¸ì¡ØÆ´¤ì¤Î¥¤¥±¥á¥óÀèÇÚ¤¬¡¢Â«Çû¥¯¥ºÃË¤ËÉ¿ÊÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ØÆ´¤ì¤Î¥¤¥±¥á¥óÀèÇÚ¤¬¡¢Â«Çû¥¯¥ºÃË¤ËÉ¿ÊÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à