投信・基準価額騰落率ランキング 8月4週（8月26日～8月30日） 投信・基準価額騰落率ランキング 8月4週（8月26日～8月30日）



8月4週の上昇ランキング上位には、中・小型株ファンドが並びました。トップの「小型株ファンド（グローイング・アップ）」は明治安田AM、2位の「日興グローイング・ベンチャーファンド（グローイング・ベンチャー）」は日興AM、3位の「ＳＢＩ日本小型成長株選抜ファンド（センバツ）」はSBIAMと、運用会社は異なりますが、3ファンドとも、エンジェルジャパン・アセットマネジメントから投資助言を受けて運用しています。



下落ランキングの2位の「ｉＦｒｅｅＡｃｔｉｖｅ チャイナⅩ」は、１位の「テーマレバレッジ中国ニューエコノミー２倍」と同じく、「中国ニューエコノミー」関連株式が主要投資対象です。





○上昇ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）

1位 4.73％ 小型株ファンド（グローイング・アップ）

運用会社:明治安田アセットマネジメント



2位 4.73％ 日興グローイング・ベンチャーファンド（グローイング・ベンチャー）

運用会社:日興アセットマネジメント



3位 4.71％ ＳＢＩ日本小型成長株選抜ファンド（センバツ）

運用会社:ＳＢＩアセットマネジメント







○下落ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）

1位 -6.28％ テーマレバレッジ中国ニューエコノミー２倍

運用会社:大和アセットマネジメント



2位 -5.22％ ｉＦｒｅｅＡｃｔｉｖｅ チャイナⅩ

運用会社:大和アセットマネジメント



3位 -4.66％ アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし）

運用会社:アライアンス・バーンスタイン



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