¤ß¤¥Þ¥Þ¡ÖËèÆü150¿©¤ÎÇã¤¤Êª¤ò¤·¤Æ¡¢»Å¹þ¤ß¤ò¤·¤Æ¡×Â©»ÒÃ£¤È¤Î¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡Ö¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼Ìµ»ö¤Ë´°Áö¡×
¤ª¤¦¤ÁÎÁÍý¸¦µæ²È¤Î¤ß¤¥Þ¥Þ¤¬9·î1Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£Â©»ÒÃ£¤È¤Î¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¤ß¤¥Þ¥Þ¤Ï¡ÖºÇ½ªÆü¡¢150¿©´°Çä¤·¤Æ¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼Ìµ»ö¤Ë´°Áö¤·¤Þ¤·¤¿¡Á¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤·¤¿Â©»ÒÃ£¤È¤Î¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë²ñ¤¨¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¤È½Ò¤Ù¡Ö³§¤µ¤óÁÇÅ¨¤¹¤®¤ÆÍ¥¤·¤¯¤Æ¾Ð´é¤Ç¡¢¸µµ¤¤òÂô»³¤¤¤¿¤À¤¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡Ö³§¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤Î¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö12Æü´Ö¡¢µÙ¤ß¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ËèÆü150¿©¤ÎÇã¤¤Êª¤ò¤·¤Æ¡¢»Å¹þ¤ß¤ò¤·¤Æ¡¢ÌëÃæ¤Þ¤Ç·Ü¤Î»é¤Þ¤ß¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢±Ä¶È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤¹¤°Çã¤¤Êª¤·¤Æ¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¸³è¡¢ËèÆüÂ³¤±¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤È½Ò¤Ù¡ÖÀäÂÐ¿©ÉÊ¤ò¥í¥¹¤·¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ì£¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¸åÆü¥ì¥·¥Ô¤Ï¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢Ä¹ÃË¤«¤é¡ÖÌÀÆü¤«¤é²¿¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¡©Çã¤¤Êª¤·¤Æ¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤ä¤ë¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤ªÁ°¤µ¤ó¤Ï¤¤å¤¦¤ê¤ÎÀõÄÒ¤±¤·¤«ºî¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼´°Áö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤ê¿ÈÂÎ¤òµÙ¤á¤Æ²¼¤µ¤¤¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£