東方神起からNCT WISHまで、4年ぶり開催「a-nation 2024」で圧巻のステージ！Red Velvetはびしょ濡れパフォーマンス

東方神起、Red Velvet、NCT WISHが、日本の大規模音楽イベント「a-nation 2024」を華やかに彩った。彼らは9月1日、東京・味の素スタジアムで開かれた「a-nation 2024」に出演し、情熱的なステージと圧巻のパフォーマンスを披露し、日本の観客を魅了した。まず、NCT WISHは「Hands Up」をはじめ、「Sail Away」「We Go!」「WISH」「Songbird」など、爽やかな音楽とパワフルなパフォーマンスが目を引く5曲を披露し、「a-nation」初出演にもかかわらず爆発的な反響を得た。

また、Red Velvetは日本語曲である「WILDSIDE」「Aitai-tai」「Swimming Pool」をはじめ、メガヒット曲である「Feel My Rhythm」「Red Flavor」、今年6月に発売した「Cosmic」まで、多彩な魅力の6曲を幻想的なステージで披露し、大雨にも負けず、会場の雰囲気を盛り上げた。さらに、「a-nation」のヘッドライナーとしてステージに上がった東方神起は、強烈なエネルギーの「Rising Sun」で幕を開け、“トップクラス”の公演で、ファンの熱い歓声を浴びた。続いて、彼らは流暢な日本語で観客と近くでコミュニケーションを取った。その後、「B.U.T (BE-AU-TY)」「Share The World」「Lime & Lemon」「OCEAN」「Somebody To Love」「Hot Hot Hot」など計10曲のステージを披露し、フェスティバルのフィナーレを飾った。彼らは、コンサート会場を熱狂の渦に巻き込み、絶大な人気の高さを証明した。