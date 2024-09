¡ÚJO1¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ÛÌ¾Á°¤äÌ¥ÎÏ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤òÅ°Äì²òÀâ

リリース情報やライブ情報など、JO1の最新情報をまとめました!

JO1の9枚目シングル『WHERE DO WE GO』が、2024年10月2日に発売されることが決定しました!

「僕たちの青春が進む道は、そこがどこであってもレッドカーペットになるんだ」という未来への強いメッセージが込められた楽曲です。

シングルの発売を記念して、先行予約キャンペーン「第1弾」「第2弾」も発表されました!

『WHERE DO WE GO』通常版

【第1弾】JO1 9TH SINGLE “WHERE DO WE GO” PREMIUM SHOWCASE「Where you wanna go」 ご招待

対象期間中に【<JO1 9TH SINGLE “WHERE DO WE GO” PREMIUM SHOWCASE「Where you wanna go」ご招待エントリーコード>配布オンラインショップ】にて9thシングルをご予約の方にはJO1 9TH SINGLE “WHERE DO WE GO” PREMIUM SHOWCASE「Where you wanna go」 の抽選エントリーコードをプレゼント!

〈大阪公演〉

開催日時:2024年10月18日(金)夕方〜夜帯開演予定 開催会場:大阪府内某所 内容:パフォーマンス&トーク ご招待人数:合計1,200名様

〈東京公演〉

開催日時:2024年10月21日(月)夕方〜夜帯開演予定 開催会場:東京都内某所 内容:パフォーマンス&トーク ご招待人数:合計1,300名様

【第2弾】『JO1DER SHOW 2024 ‘WHEREVER WE ARE’』Meet&Greet ご招待

対象期間中に、【<『JO1DER SHOW 2024 ‘WHEREVER WE ARE’』Meet&Greetご招待エントリーコード>配布オンラインショップ】にて、9TH をご予約の方のなかから抽選で、『JO1DER SHOW 2024 ‘WHEREVER WE ARE’』終演後に行われるMeet&Greetにご招待!

【神奈川公演 | Kアリーナ横浜】

2024年11月23日(土)18:00開演公演終演後(合計20名様) 2024年11月24日(日)18:30開演公演終演後(合計20名様)

【兵庫公演 | 神戸ワールド記念ホール】

2024年12月7日(土)18:00開演公演終演後(合計20名様) 2024年12月8日(日)18:00開演公演終演後(合計20名様) 2024年12月11日(水)18:30開演公演終演後(合計20名様) 2024年12月12日(木)18:30開演公演終演後(合計20名様)

【静岡公演 | 静岡エコパアリーナ】

2024年12月21日(土)18:00開演公演終演後(合計20名様) 2024年12月22日(日)15:00開演公演終演後(合計20名様)

【福岡公演 | マリンメッセ福岡A館】

2024年12月27日(金)18:00開演公演終演後(合計20名様) 2024年12月28日(土)18:00開演公演終演後(合計20名様)