¡Ö»ÍËü²¹Àô¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©·²ÇÏ¸©¤Ë¤¢¤ëÍÌ¾¤Ê²¹Àô¡ª
ÃÏ¿Þ¤äÎ¹Àè¤Ç¸«¤«¤±¤ë¤±¤É¡¢¼Â¤Ï´Ö°ã¤Ã¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡ª¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©º£²ó¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ç¤â´Ö°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤ÊÆñÆÉ¥¯¥¤¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£½¢³è¤ä¼Ò²ñ¿ÍÀ¸³è¤ÇÃÑ¤ò¤«¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¥Ï¥Ê¥¿¥«¤Ë¤Ê¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤â¡ª
¡Ö»ÍËü²¹Àô¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©
¡Ö»ÍËü²¹Àô¡×¤È¤¤¤¦´Á»ú¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö»ÍËü¡×¤Ï¡¢¤Ò¤é¤¬¤Ê2Ê¸»ú¤Ç¤¹¤è¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¡Ö»ÍËü²¹Àô¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÆÉ¤à¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡¢¡Ö¤·¤Þ¤ª¤ó¤»¤ó¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
»ÍËü²¹Àô¤Ï¡¢·²ÇÏ¸©ÃæÇ·¾òÄ®¤Ë¤¢¤ë²¹Àô·²¡£
À¾Îñ700Ç¯Âå¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ë»ÍËü¤ÎÅò¼£¾ì¤Ï¼«Á³¤È¿©¤ÎÊõ¸Ë¤Ç¤¹¡£
Ì¾Á°¤ÎÍ³Íè¤Ï¡¢»ÍËü¤ÎÅò¤¬¡Ø»ÍËü¡Ê¤è¤ó¤Þ¤ó¡Ë¤ÎÉÂ¤òÌþ¤¹ÎîÀô¡Ù¤Ç¤¢¤ë¤È¤¹¤ëÅÁÀâ¤«¤é¤¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤Ë¤â¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¼«Ëý¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª
¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ
¡¦¡Ø¥Ç¥¸¥¿¥ëÂç¼Àô¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë
¡¦¡ØÃæÇ·¾òÄ®´Ñ¸÷¶¨²ñ¡Ù