¡ÖÃ×Ì¿Åª¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¸«¤ë¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡×¥Á¡¼¥à¤Ç¥·¥å¡¼¥È1ËÜ¡¢¹¶·â¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤Ç¤¢¤ëµ×ÊÝ·ú±Ñ¤Ë¸·¤·¤¤É¾²Á
¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤ÎÆüËÜÂåÉ½MFµ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬¹óÉ¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
1Æü¡¢¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè4Àá¤Ç¥½¥·¥¨¥À¤Ï¥Ø¥¿¥Õ¥§¤È¥¢¥¦¥§¥¤¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¡£
¸ÅÁãÂÐÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿µ×ÊÝ¤ÏÀèÈ¯½Ð¾ì¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¸«¤»¾ì¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢59Ê¬¤ËÅÓÃæ¸òÂå¡£¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤â¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¾å¤¬¤é¤º¡¢»î¹ç¤Ï¥´¡¼¥ë¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÁª¼êÉ¾²Á¤Ï¸®ÊÂ¤ßÄã¤¤Ãæ¡¢¹¶·â¤ò¸£°ú¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ëµ×ÊÝ¤Ø¤Ï´üÂÔ¤ÎÎ¢ÊÖ¤·¤Ç¸·¤·¤¤É¾²Á¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¥¹¥Ú¥¤¥ó¡ØNoticias de Gipuzkoa¡Ù/1ÅÀ(10ÅÀËþÅÀ)
¡ÖÃ×Ì¿Åª¤À¤Ã¤¿¡£¥¿¥¤¥È¤Ê¥Ç¥å¥¨¥ë¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Àµ¤·¤¤¥×¥ì¡¼¤Ï²¿¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡ÖÍ£°ì¤ÎÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Ãæ±û¤Ç¥»¥ë¥Ò¥ª(¡¦¥´¥á¥¹)¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò³«¤±¤¿¤³¤È¡£¤¿¤À¡¢¥µ¥Ç¥£¥¯¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¢¡¥¹¥Ú¥¤¥ó¡ØEl Desmarque¡Ù/4ÅÀ(10ÅÀËþÅÀ)
¡ÖÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Î¥×¥ì¡¼¤Ï°¤¯¡¢¤Û¤È¤ó¤É¸«¤ë¤â¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ö¤¿¤À¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âÁê¼êÁª¼ê¤«¤é²¿ÅÙ¤â¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ÎÉ¸Åª¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×
1Æü¡¢¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè4Àá¤Ç¥½¥·¥¨¥À¤Ï¥Ø¥¿¥Õ¥§¤È¥¢¥¦¥§¥¤¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¡£
¸ÅÁãÂÐÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿µ×ÊÝ¤ÏÀèÈ¯½Ð¾ì¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¸«¤»¾ì¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢59Ê¬¤ËÅÓÃæ¸òÂå¡£¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤â¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¾å¤¬¤é¤º¡¢»î¹ç¤Ï¥´¡¼¥ë¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÁª¼êÉ¾²Á¤Ï¸®ÊÂ¤ßÄã¤¤Ãæ¡¢¹¶·â¤ò¸£°ú¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ëµ×ÊÝ¤Ø¤Ï´üÂÔ¤ÎÎ¢ÊÖ¤·¤Ç¸·¤·¤¤É¾²Á¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÃ×Ì¿Åª¤À¤Ã¤¿¡£¥¿¥¤¥È¤Ê¥Ç¥å¥¨¥ë¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Àµ¤·¤¤¥×¥ì¡¼¤Ï²¿¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡ÖÍ£°ì¤ÎÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Ãæ±û¤Ç¥»¥ë¥Ò¥ª(¡¦¥´¥á¥¹)¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò³«¤±¤¿¤³¤È¡£¤¿¤À¡¢¥µ¥Ç¥£¥¯¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¢¡¥¹¥Ú¥¤¥ó¡ØEl Desmarque¡Ù/4ÅÀ(10ÅÀËþÅÀ)
¡ÖÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Î¥×¥ì¡¼¤Ï°¤¯¡¢¤Û¤È¤ó¤É¸«¤ë¤â¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ö¤¿¤À¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âÁê¼êÁª¼ê¤«¤é²¿ÅÙ¤â¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ÎÉ¸Åª¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×