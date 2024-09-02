¡ÚÂæÉ÷¾ðÊó¡Û¡ÖÂæÉ÷11¹æ¤Î¼¡¡×¤Ï¡©¡ÖÂæÉ÷¤Î¤¿¤Þ¤´¡×¡áÇ®ÂÓÄãµ¤°µ¤¬È¯À¸¤Ø¡¡£·Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Þ¤Ç¤Î±«¡¦É÷¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó
ÂæÉ÷£±£±¹æ¤Î¡Ö¼¡¡×¤Ï¡© ÂæÉ÷¤Î¤¿¤Þ¤´¡ÖÇ®ÂÓÄãµ¤°µ¡×È¯À¸¤Ø
ÀèÆüÆüËÜ¤ò½ÄÃÇ¤·¤¿ÂæÉ÷£±£°¹æ¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÅì¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿£±£±¹æ¤ËÂ³¤¡¢ÂæÉ÷¥·ー¥º¥ó¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÆî¤Ë¤Ï¡ÖÂæÉ÷¤Î¤¿¤Þ¤´¡×Ç®ÂÓÄãµ¤°µ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÂçµ¤¤ÎÍð¤ì¡á¡ÖÇ®ÂÓ¤¸¤ç¤¦Íð¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µ¤¾Ý±ÒÀ±¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤Î²èÁü¤Ç¤â¡¢¤Þ¤À±²¾å¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿±À¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ç®ÂÓ¤¸¤ç¤¦Íð¤È¤ß¤é¤ì¤ë±À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡££´Æü¤Þ¤Ç¤ËÂæÉ÷¤Î¤¿¤Þ¤´¡áÇ®ÂÓÄãµ¤°µ¤ËÈ¯Ã£¤¹¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£º£¸å¡¢¤µ¤é¤ËÈ¯Ã£¤·¤Æ²Æì¡¦±âÈþÃÏÊý¤Þ¤ÇËÌ¾å¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ï²èÁü¤Ç·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±«¡¦É÷¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢£¶Æü¤´¤í¤«¤é±²¤ò¤Þ¤¤¤¿±«±À¤¬²Æì¤ÎÆî¤Î³¤¾å¤«¤éËÌ¤è¤ê¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¯¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£Ç®ÂÓÄãµ¤°µ¤È¤·¤ÆËÌ¾å¤¹¤ë¤Î¤«¡¢ÂæÉ÷¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢µ¤¾ÝÄ£¤¬È¯É½¤¹¤ëÂæÉ÷¾ðÊó¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¡¦ ¡¦