Æ£ËÜÈþµ®¡¡¡Ö¸ç¤ê¤ò³«¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ä¡×¡¡»Ò°é¤Æ¤Ç·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¸ì¤ë¡¡¡ÖÌÌÇò¤µ¤ÈÆñ¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆ£ËÜÈþµ®¡Ê39¡Ë¤¬¡¢2ÆüÊüÁ÷¤ÎNHK¥é¥¸¥ªÂè1¡Ö¤Õ¤ó¤ï¤ê¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°8¡¦30¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤Î»Ò°é¤ÆÏÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ºß3¿Í¤Î»Ò¶¡¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ëÆ£ËÜ¡£»Ò°é¤Æ¤Ç·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÆñ¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¿Æ¤¬¡È¤³¤¦¤·¤¿¤é¡©¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¡¢¤·¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤éºÇ¶á¡¢¸ç¤ê¤ò³«¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¸À¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤±¤É¡¢¤ä¤ë¤«¤ä¤é¤Ê¤¤¤«¤ÏËÜ¿Í¼¡Âè¤Ê¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¶áÃ¶Æá¤µ¤ó¤È¤âÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£¼´¤È¤·¤Æ¤Ï¿Í¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¹¤ë¤È¤«¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦´ðËÜÅª¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¤â¤Á¤í¤óÂç»ö¤À¤±¤É¡¢¤¢¤È¤ÏËÜ¿Í¤Î¤ä¤ëµ¤¤À¤è¤Í¤Ã¤Æ¡×¤È¼«ÏÀ¤ò½Ò¤Ù¡¢¡Ö3¿Í¤¬Æ±¤¸´Ä¶¤Ç°é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Á´Á³¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ê¤Î¤Ç¡£¤À¤«¤éÌÌÇò¤µ¤ÈÆñ¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Ï»Ò¶¡¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¸·¤·¤¤¥¿¥¤¥×¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö»Ò°é¤Æ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢Äï»Ò¤ò°é¤Æ¤Æ¤ë¤¯¤é¤¤¤Î´¶³Ð¤Ç¤¦¤Á¤Ï»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¾Ð¤¤À¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£