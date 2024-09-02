¡Ö¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»þÂå¤ÎÊý¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡ª¡×STARTO¼Ò¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥Èµ¡Ç½ÉÔÁ´¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÉÔËþ¤¬ÇúÈ¯À£Á°¡ª
£··î13Æü¡¢²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Î¥é¥¤¥ÖÃæ¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ø¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡Ù½é¤Î¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂç¤Ò¤ó¤·¤å¤¯¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ä¥¢¡¼¤Ï11·îËö¤«¤éÂæËÌ¡¢Ç¯ÌÀ¤±£±·î¤Ë¥½¥¦¥ë¡¢¹á¹Á¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡Ö³¤³°¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤¹¤«¤éËÜÍè¤Ê¤é¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¸Ø¤é¤·¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤· ¡Ø¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡Ù¤Ï¤Þ¤À¹ñÆâ¤Ç¤Î¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¿Íµ¤¤Ï»öÌ³½êÆâ¤Ç ¡ØSnow Man¡Ù ¤Î¼¡¤È¤¤¤¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Ê£¿ôÌ¾µÁ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ËÆþ²ñ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤ËÅöÁª¤Ç¤¤º¡¢¤â¤ä¤â¤ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Çº£²ó¤ÎÈ¯É½¤Ç¤¹¡£Í¥Àè¼õÉÕ¤¬¤Ê¤¤º£²ó¤Î¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤Ï ¡Ø¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤±¤Ê¤¤¡Ù ¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¡Ë
¼Â¤Ï¡Ø¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¡È²Ð¼ï¡É¤¬¤¢¤ë¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼£³¿Í¤ÎÇ®°¦¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡È²Ð¼ï¡É¤È¤Ê¤ê¡Ä¡Ä.
¡ÖºòÇ¯¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤ï¤º¤«£´¥õ·î¤Î´Ö¤Ë¹â¶¶¶³Ê¿¡Ê24¡Ë¤ËÀ¾ÈªÂç¸ã¡Ê27¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆÄ¹Èø¸¬ÅÎ¡Ê22¡Ë¤È¥á¥ó¥Ð¡¼£³¿Í¤ÎÇ®°¦¤¬¤¿¤Æ¤Ä¤Å¤±¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ÀÎ¤Î»öÌ³½ê¤Ê¤é¤ÐÊóÆ»¤ò»ß¤á¤ëÎÏ¤â¤¢¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¥¹¥ë¡¼¤ò´Ó¤¯»ÑÀª¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¡È¼«Í³¡É¤¬¥â¥Ã¥È¡¼¤ÎSTARTO¼Ò¡ÊSTARTO ENTERTAINMENT¡Ë¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤È¤¯¤ËÎø°¦¤òNG¤È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ÇÂÐºö¤â½½Ê¬¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢°ìÄê¿ô¤Î½÷À¥Õ¥¡¥ó¤¬µî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹²¤Æ¤¿STARTO¼Ò¤Ï¡¢¤½¤ì¤«¤é¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÆ»»Þ½ÙÍ¤¡Ê22¡Ë¤À¤±¾ðÊó¤ò½Ð¤·ÀË¤·¤ß¡¢Ïª¹ü¤ËÅ´ÊÉ¥¬¡¼¥É¤·»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¡££³¿Í¤ÎÇ®°¦ÊóÆ»¤ÇCD¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤¬·ã¸º¤·¤¿¡Ø¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡Ù¤òºÆÀ¸¤·¤è¤¦¤È¤·¤ÆÁÈ¤Þ¤ì¤¿¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¡ØÆ»»Þ¤¯¤ó¤Î¥½¥í¥³¥ó¤Ç¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤µ¤¨¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¡Ë
STARTO¼Ò¤ÏÂ¾¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÍ²¬Âçµ®¡Ê33¡Ë¤ÈÈ¬²µ½÷¸÷¡Ê33¡Ë¤È¤¤¤¦´ûº§¼Ô¤ò½Ð¤·¤¿¡ØHey! Say! JUMP¡Ù¡Ê°Ê²¼¡ØJUMP¡Ù¡Ë¤â¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ç»³ÅÄ¡ÊÎÃ²ð¡¦31¡Ë¤¯¤ó¤¬·ëº§¤Ç¤â¤·¤¿¤é½ª¤ï¤ê¡×¡¡¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡ÖºòÇ¯£¹·îº¢¤«¤é½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¸ý¡¹¤Ë ¡Ø»öÌ³½êÆâ¤ÎÉ÷ÄÌ¤·¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ù ¡Ø¼«Í³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ù ¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ß¤á¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤È¤Ë¤«¤¯·ëº§¥é¥Ã¥·¥å¡£Ê¿¶ÑÇ¯Îð¤¬¼ã¤¤¡ØJUMP¡Ù¤«¤é£²¿Í¤¬·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¶È³¦Æâ¤Ç¤â¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÍò¡Ù¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¥¢¥é¥Õ¥©¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç·ëº§¤ò²æËý¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¥¢¥é¥µ¡¼¤Î¡ØJUMP¡Ù¤¬£²¿Í¤Î´ûº§¼Ô¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¥Õ¥¡¥ó¤Î·ã¸º¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ë
Â¾¤Ë¤â¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃ¦Âà¤ä´ûº§¼Ô¤ò½Ð¤·¤¿¡ØKis-My-Ft£²¡Ù¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤¬·ã¸º¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï£µÂç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï£³Âç¥É¡¼¥à¤Ë½Ì¾®¤µ¤ì¤¿¡£Ãæ´ÝÍº°ì¡Ê40¡Ë¤¬³èÆ°µÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¡ØKAT-TUN¡Ù¤â¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°ºÆ³«¤Ïº¤Æñ¤À¤í¤¦¡££³¿Í¤Î¡ØNEWS¡Ù¤Ïº£Ç¯¡¢²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥¡Ê37¡Ë¡¢¾®»³·Ä°ìÏº¡Ê40¡Ë¤¬·ëº§¤·¡¢ÆÈ¿È¤ÏÁýÅÄµ®µ×¡Ê38¡Ë¤À¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢
¡Ö¤Ä¤¤ÀèÆü¡ØSixTONES¡Ù¤Î¥¸¥§¥·¡¼¡Ê28¡Ë¤È°½À¥¤Ï¤ë¤«¡Ê39¡Ë¤ÎÇ®°¦¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ë¡¢º£ÅÙ¤Ï¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡Ê27¡Ë¤¬¿¹Àî°ª¡Ê29¡Ë¤È»£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿¹ËÜ¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤«¤éÃí°Õ´µ¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¤È¤¹¤´¤¯µ¿Ìä¤Ç¤¹¡×
¤È¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¤Î¸µ¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºÃ´Åöµ¼Ô¤â¶Ã¤¤ò¤«¤¯¤µ¤Ê¤¤¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î´Ø·¸¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»þÂå¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤âµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥Þ¥¹¥³¥ß¤È¥¿¥ì¥ó¥È¤Î´Ø·¸¤Ï²áµî¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¡Ä¡Ä
¡Öµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»þÂå¤«¤é¡¢·ëº§È¯É½»þ¤Ë»öÌ³½ê¤«¤é¥Þ¥¹¥³¥ß°¸¤Æ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥«¡¼¥É¤È°ì½ï¤Ë¤ª²Û»Ò¤òÇÛ¤ë¤È¤¤¤¦É÷½¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ËºÝ¤·¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥ÕÂ¦¤«¤é¤Ï·ëº§½Ë¤¤¶â¤Ê¤É¤òÅÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤µ¤é¤Ë»öÌ³½ê¤«¤éÆâ½Ë¡Ê¤ªÊÖ¤·¡Ë¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î°ìÏ¢¤ÎÉ÷½¬¤Ï¸½ºß¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÆâ½Ë¤¬¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÆÏ¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¥Þ¥¹¥³¥ßÃ´Åö¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ø¤É¤¦¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¡Ä¡Ù¤È¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»þÂå¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¤¤Á¤ó¤È°§»¢¤ò¤¹¤ë¡£¥¿¥ì¥ó¥ÈÌ¾µÁ¤Ç¤ªÎé¾õ¤ò½Ð¤¹¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤ª¤½¤é¤¯¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬¶É¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤¤Á¤ó¤È´Ø·¸À¤òºî¤í¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤È»öÌ³½ê¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¶ÈÌ³Äó·È¤Ç¤¢¤ê¡¢Ê¡ÅÄ½ß¼ÒÄ¹¤¬Æë¤ì¹ç¤¤¤Î´Ø·¸¤òÎÉ¤·¤È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç»ÅÊý¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¼«ÂÎ¤ÎÎéµ·¤ä¥Þ¥Ê¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬Ïª¹ü¤ËÁÂ¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤ÎÎÉ¤¤´·½¬¤ÎÉôÊ¬¤Þ¤ÇÀÚ¤êÎ¥¤¹É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
STARTO¼Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡¢ÈÖÁÈ¤Î´Ø·¸¼Ô¤È¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¸½¾ì¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤â¶ËÃ¼¤Ë¸º¤ê¡¢»öÌ³½ê¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾¯¿ô¤ÎÈÖÁÈ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼°Ê³°¤Ï¡¢STARTO¼Ò¤ÎÃ¯¤ÈÏ¢Íí¤ò¤È¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤½¤¦¤À¡£¤½¤Î°ìÊý¡¢É¾È½¤¬¤¤¤¤¤Î¤¬TOBE¼Ò¤À¡£
¡Ö¥Æ¥ì¥Ó»ï¤ÎÉÒÏÓÊÔ½¸¼Ô¤À¤Ã¤¿¿ÍÊª¤¬¹ÊóÃ´Åö¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤«¤é»Å»ö¤¬¤ä¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÀì¤é¤ÎÉ¾È½¤Ç¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤ÎÎÉ¤¤ÉôÊ¬¤ò¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤À¤±¤ËÂÐ±þ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬ºÙ¤ä¤«¡£¡ØKing & Prince¡Ù¤È¡ØNumber_i¡Ù¤òÈæ³Ó¤¹¤ì¤ÐÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤ä¡Ø¥¥ó¥×¥ê¡Ù¤Î£²¿Í¤ÎÊý¤¬¡È¤¸¤ã¤Ê¤¤Êý¡É´¶¤¬¤¹¤´¤¤¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë»öÌ³½ê¤Ï¤Ê¤ó¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤â¤·¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡ØSTARTO¼Ò¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¬µ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¡¢ÉÔËþ¤ÏÇúÈ¯À£Á°¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦µ¼Ô¡Ë
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥é¥¤¥¯¤Ê´´Éô¤Ë¡¢·ÝÇ½¥Þ¥¹¥³¥ß¤È¤ÎÎÉ¤´Ø·¸¤ò°Ý»ý¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤À¤±¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤À¡¼¡¼¡£
¢¨¡ÖFRIDAY¥Ç¥¸¥¿¥ë¡×¤Ç¤Ï¡¢³§ÍÍ¤«¤é¤Î¾ðÊóÄó¶¡¡¦¥¿¥ì¥³¥ß¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¼µ¤Î¾ðÊóÄó¶¡¥Õ¥©¡¼¥à¤Þ¤¿¤Ï¸ø¼°X¤Þ¤Ç¾ðÊó¤ò¤ª´ó¤»²¼¤µ¤¤¡£
¾ðÊóÄó¶¡¥Õ¥©¡¼¥à¡§https://friday.kodansha.co.jp/tips
¸ø¼°X¡§https://twitter.com/FRIDAY_twit