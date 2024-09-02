¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡¦»³²¼³ðÌ´Áª¼ê¡¡U20¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢2Ç¯Ï¢Â³Í¥¾¡¤ò¹áÀî¸©ÃÎ»ö¤ËÊó¹ð¡¡¸ÞÎØ¶â¡¦Æü²¼¾°Áª¼ê¤Î¸åÇÚ
¥ì¥¹¥ê¥ó¥°U20¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¤ÇÍ¥¾¡¡¿»³²¼³ðÌ´ Áª¼ê
¡¡¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤Î20ºÐ°Ê²¼¤Î¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿»³²¼³ðÌ´Áª¼ê¤¬¹áÀî¸©¤ÎÃÓÅÄË¿ÍÃÎ»ö¤òÉ½·ÉË¬Ìä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»³²¼Áª¼ê¤Ï¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Æü²¼¾°Áª¼ê¤â½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¹â¾¾¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¥¯¥é¥Ö¡¢¹â¾¾ËÌ¹â¹»¤Î½Ð¿È¤ÇÅìÍÎÂç³Ø¤Î2Ç¯À¸¤Ç¤¹¡£
¡¡2024Ç¯7·î¤Ë¥¿¥¤¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿20ºÐ°Ê²¼¤Î¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¤Î½÷»Ò59kgµé¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£2023Ç¯¤Ï55kgµé¤òÀ©ÇÆ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤ÎÍ¥¾¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Í¥¾¡¤òÊó¹ð¤·¤¿»³²¼Áª¼ê¤Ï¡Ö¼¡¤ÏÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢¥·¥Ë¥¢¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÎÀÚÉä¤ò¤Ä¤«¤ß¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¡¢ÃÎ»ö¤«¤é¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊU20¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¤ÇÍ¥¾¡¡Ê¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡Ë¡¿»³²¼³ðÌ´ Áª¼ê¡Ë
Q.¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤òÂ£¤é¤ì¤¿»þ¡¢°ìÈÖ¤Î¾Ð¤ß¤Ç¤·¤¿¤¬¡©
¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Q.¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö¤Ï¤¤¡£¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â²¿¤«¤¯¤ì¤ë¤«¤Ê¤È¡£¾Ð¡×
¡¡Æü²¼Áª¼ê¤¬¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿8·î6Æü¤Ëº¸¸ª¤Î¼ê½Ñ¤ò¤·¤¿»³²¼Áª¼ê¡£2025Ç¯½Õ¤´¤í¤ËÉüµ¢¤·¤Æ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÊU20¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¤ÇÍ¥¾¡¡Ê¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡Ë¡¿»³²¼³ðÌ´ Áª¼ê¡Ë
¡ÖÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¿Ãç¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾°¤¬¹Ô¤±¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¼«Ê¬¤â¹Ô¤±¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÌÜ»Ø¤·¤ÆÎÏÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×