¡Ö´äÄÐ¡ÁÏ¡ÅÄ¡×¤¬°ìµ¤¤Ë¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¡ª ¹ñÆ»122¹æ¡ÖÏ¡ÅÄ´äÄÐ¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¡×³«ÄÌ¤Ø Âç½ÂÂÚ¤Îº¬¸»¡ÈÆæ¥¯¥é¥ó¥¯¡É¤¬¤ä¤Ã¤È¾ÃÌÇ ¡Ö¥ï¥ó¥Ä¡¼¥Ä¡¼¡×º®»¨´ËÏÂ¤Ø
122¹æ¡È¥ï¥ó¥Ä¡¼¥Ä¡¼¡É¤Î½ÂÂÚ¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬²þÎÉ
¡¡¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤Ï2024Ç¯8·î29Æü¡¢¹ñÆ»122¹æ¡ÖÏ¡ÅÄ´äÄÐ¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ9·î30Æü23»þ¤Ë³«ÄÌ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¹ñÆ»122¹æ¤ÏÆÊÌÚ¸©Æü¸÷»Ô¤«¤éÅìµþÅÔËÅç¶è¤ò·ë¤Ó¡¢¹ñÆ»17¹æ¡ÊÃæ»³Æ»¡Ë¤ä254¹æ¡ÊÀî±Û³¹Æ»¡Ë¤Ê¤É¤È¤È¤â¤Ë¡¢ºë¶Ì¸©¤Î³ÆÃÏ¤ò·ÐÍ³¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÆ»Ï©¤Ç¤¹¡£±èÀþ¤Ç¤Ï¡Ö¥ï¥ó¡¦¥Ä¡¼¡¦¥Ä¡¼¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶ÊØÍø!? ¤³¤ì¤¬¡ÖÏ¡ÅÄ´äÄÐ¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¡×¤Ç¤¹
¡¡Àî¸ýJCT¤«¤éÅìËÌÆ»´äÄÐICÉÕ¶á¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏÊÒÂ¦2¼ÖÀþ¤ÇÈæ³ÓÅª¿®¹æ¤â¾¯¤Ê¤¯¡¢Áö¤ê¤ä¤¹¤¤Æ»Ï©¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅìËÌÆ»¤Î¡ÖÂ¦Æ»¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤â²Ì¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÕ¶á¤Î½»Ì±¼ÖÎ¾¤ÈÂç·¿¼Ö¤¬Æþ¤êÍð¤ì¡¢½¾Íè¤«¤é¸òÄÌÎÌ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢¤³¤ÎÊÒÂ¦2¼ÖÀþ¤Î¶è´Ö¤Ï¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô´äÄÐ¶è¤Î²ÃÁÒ¡ÊËÌ¡Ë¸òº¹ÅÀ¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤óÅÓÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÀè¤Ï¸©Æ»2¹æÀþ¤Ø°ì½ÖÆþ¤ê¡¢¥¯¥é¥ó¥¯¾õ¤Î±¦º¸ÀÞ¤ò·Ð¤Æ¡¢ÅìËÌÆ»¾å¤êÀþÂ¦¤Ø¤È¥·¥Õ¥È¤·¡¢122¹æ¤Î¾å¤ê¤ÈÂÐÌÌÄÌ¹Ô¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤³¤È¤«¤é¡¢²ÃÁÒ¡ÊËÌ¡Ë¤ª¤è¤Ó¡¢¤½¤ÎÆî¤Ë¤¢¤ê¹ñÆ»16¹æÀþ¤È¸ò¤ï¤ë²ÃÁÒ¡ÊÆî¡Ë¸òº¹ÅÀ¤Ç¤ÏËýÀÅª¤Ë·ã¤·¤¤½ÂÂÚ¤¬È¯À¸¡£
¡¡ÂçµÜ±Ø¤«¤é´äÄÐ»ÔÆâ¤òÄÌ¤ê¡¢¸òÄÌÎÌ¤ÎÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸©Æ»2¹æÀþ¤È¡¢16¹æÀþ¤ÇÂçµÜ¡¦Àî±ÛÊýÌÌ¡¿½ÕÆüÉô¡¦ÌîÅÄÊýÌÌ¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ë¥¯¥ë¥Þ¤È¤¬Æþ¤êÍð¤ì¡¢Ê¿¶ÑÂ®ÅÙ¤¬20km¡¿h°Ê²¼¤Î¥Î¥í¥Î¥í±¿Å¾¤¬¶¯¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡»ö¸Î¤âÂ¿¤¯¡¢²ÃÁÒ¡ÊËÌ¡Ë¸òº¹ÅÀ¤Ï´äÄÐ¶è¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¥ï¡¼¥¹¥È¤Î·ï¿ô¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î±ª²ó¥ë¡¼¥È¤òÈ´¤±¤¿Àè¤Ï¡¢´äÄÐ¶èÊ¿ÎÓ»û¶¶¸òº¹ÅÀ¤Ç¤ÏºÆ¤ÓÅìËÌÆ»¤ÈÊÂÁö¡£¤½¤Î¸åÏ¡ÅÄ»ÔÆâ¤Ë¤ÆºÆ¤ÓÊÒÂ¦2¼ÖÀþ¤ËÌá¤ë¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¬¡ÖÏ¡ÅÄ´äÄÐ¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¡×¤È¤·¤ÆÀ°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó³«ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤³¤Î½ÂÂÚ¤Îº¬¸»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡È¥¯¥é¥ó¥¯·ÐÏ©¡É¤ò¤Þ¤ë¤Þ¤ëÄÌ¤êÈ´¤±¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢²ÃÁÒ¡ÊËÌ¡Ë¤«¤éÊ¿ÎÓ»û¶¶¤Þ¤Ç¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÂÐÌÌÄÌ¹Ô¤¬²ò¾Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾å¤êÀþ¤Î2¼ÖÀþ²½¤â¿Ê¹Ô¡£É¸¼±¤ä¥¬¡¼¥É¥ì¡¼¥ë¤ÎÀ°È÷¤äÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢2025Ç¯3·î¤Ë³«ÄÌ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£