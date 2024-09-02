¡ÖC¡¼C¡¼B¡×¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦ÅÄ¸ýÃÒ¼£Èï¹ð¤ËÄ¨Ìò2Ç¯6¥ö·îµá·º¡¡»ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ç¤¬»à¤ó¤Ç¥·¥ç¥Ã¥¯¤â¡Öº£¸å¤ÏÆóÅÙ¤È³ÐÀÃºÞ¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¡×
²»³Ú¥°¥ë¡¼¥×¡ÖC¡¼C¡¼B¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡¢³ÐÀÃºÞ¤Î½ê»ý¤È»ÈÍÑ¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë»ö·ï¤Ç¡¢¸¡»¡Â¦¤ÏÄ¨Ìò2Ç¯6¥ö·î¤òµá·º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÄ¸ýÃÒ¼£Èï¹ð¤Ï6·î¡¢¼«Âð¤Ç¡¢³ÐÀÃºÞ¤ò½ê»ý¤·»ÈÍÑ¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ½é¸øÈ½¤Ç¡¢µ¯ÁÊÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£
³ÐÀÃºÞ¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤¿ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢»ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ç¤¬»à¤ó¤ÇÀº¿ÀÅª¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ò¤¢¤²¡¢¡Öº£¸å¤Ï¡¢¤Ä¤é¤¤»þ¤â¼þ°Ï¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¡¢ÆóÅÙ¤È³ÐÀÃºÞ¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¸¡»¡Â¦¤Ï¡Ö¾ï½¬À¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢ºÆÈÈ¤Ë¤¤¤¿¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢Ä¨Ìò2Ç¯6¥ö·î¤òµá·º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÄ¸ýÈï¹ð¤Ï¡¢ÂåÉ½¶Ê¡ÖRomantic¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡ÖC¡¼C¡¼B¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¥¡¼¥Ü¡¼¥ÉÁÕ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£