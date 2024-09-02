£¸²ó£±»à°ì¡¢ÆóÎÝ¡¢º¸Á°Å¬»þÂÇ¤òÊü¤ÄµÆÅÄ³ÈÏÂ¡Ê¥«¥á¥é¡¦º´¡¹ÌÚ¡¡À¶¾¡¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

¢¡Îý½¬»î¹ç¡¡µð¿Í£³·³£²¡½£²¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯£³·³¡Ê£²Æü¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¡Ë

¡¡µð¿Í£³·³¤Ï£²Æü¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯£³·³¤ÈÎý½¬»î¹ç¤ò¹Ô¤¤£²¡½£²¤Ç°ú¤­Ê¬¤±¤À¤Ã¤¿¡£

¡¡¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¥ë¡¼¥­¡¼¤Îº¸ÏÓ¡¦¿¹ÅÄ½ÙºÈÅê¼ê¤¬£´·î²¼½Ü¤Ë¼õ¤±¤¿º¸Éª¼ê½Ñ¤«¤é£¸·î¤Ë¼ÂÀïÉüµ¢¸å¡¢£³ÅÙÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¤Ç£´²ó£·£³µå£´°ÂÂÇ£²¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£½é²ó¤ÏÀèÆ¬¤ÎÃçÅÄ¡¢£²ÈÖ¤Î¥¸¡¼¥¿¡¼¡¦¥À¥¦¥ó¥º¤ÎÏ¢ÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤â£²»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é¥ª¥¹¡¼¥Ê¤ò£±£´£µ¥­¥íÄ¾µå¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÍÞ¤¨¤ÆÌµ¼ºÅÀ¥¹¥¿¡¼¥È¡££²²ó¤Ë²¡¤·½Ð¤·»àµå¤È²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤Ç£²ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¤¬¡¢½Ñ¸åºÇÂ¿¤Î£·£³µå¤òÅê¤¸¤Æ¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£

¡¡ÂÇÀþ¤Ï£²ÅÀ¤òÄÉ¤¦£¸²ó¤ËµÆÅÄ¤ÎÅ¬»þÂÇ¡¢ÅÄ¾å¤Îµ¾Èô¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤­Ç´¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£

¡¡µð¿ÍÅê¼ê¿Ø¤Ï¿¹ÅÄ¤¬£´²ó£²¼ºÅÀ¤Î¸å¡¢Àîºê¡¢³ûÂÇ¡¢±àÅÄ¡¢¹â¶¶Í¥¡¢»³ºêÍ§¤¬£±²ó¤º¤ÄÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£

¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Åê¼ê¿Ø¤ÏÀèÈ¯ÌÚÂ¼Âç¤¬£³²óÌµ¼ºÅÀ¤Î¸å¡¢»³ºê¤¬£²²óÌµ¼ºÅÀ¡¢À¾Éð¤«¤é°ÜÀÒ¤·¤¿º¸ÏÓ¤ÎÀÆÆ£¤¬£±²óÌµ¼ºÅÀ¡¢¸ÅÀî¤¬£±²óÌµ¼ºÅÀ¡¢ÅÏÊÕ¤¬£±²ó£²¼ºÅÀ¡¢É÷´Ö¤¬£±²óÌµ¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£

¡¡¤Ê¤ª¤³¤ÎÆü¤ÎÎ¾¥Á¡¼¥à¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£

¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û

£±¡ÊÆó¡ËÃçÅÄ

£²¡ÊÍ·¡Ë¥À¥¦¥ó¥º

£³¡ÊÊá¡ËÅÏÊÕÎ¦

£´¡Ê±¦¡Ë½Å¾¾

£µ¡ÊÃæ¡Ë¥ª¥¹¡¼¥Ê

£¶¡Ê»°¡ËÆ£Ìî

£·¡Êº¸¡Ë¥·¥â¥ó

£¸¡Ê»Ø¡ËÀ¹Åç

£¹¡Ê°ì¡Ë»°Âå

£Ð¡¦ÌÚÂ¼Âç

¡Úµð¿Í¡Û

£±¡ÊÍ·¡Ë±§ÅÔµÜ

£²¡Êº¸¡ËÎëÌÚÂç

£³¡Ê»°¡ËÊ¿»³

£´¡Ê»Ø¡ËµÆÅÄ

£µ¡Ê°ì¡Ë»°ÄÍ

£¶¡ÊÊá¡ËµµÅÄ

£·¡ÊÆó¡Ë²¬ËÜÂç

£¸¡ÊÃæ¡Ë½®±Û

£¹¡Ê±¦¡ËÂç¾ë¸µ

£Ð¡¦¿¹ÅÄ