Æü·Ð225ÀèÊª¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê2ÆüÂç°ú¤±¡Ë
¡¡2Æü¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª¤ÏÁ°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ20±ß°Â¤Î3Ëü8690±ß¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
42588.45±ß¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É3¦Ò
40768.56±ß¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É2¦Ò
39910.00±ß¡¡¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦Àè¹Ô¥¹¥Ñ¥ó2¡Ê±À¾å¸Â¡Ë
39685.00±ß¡¡¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦Àè¹Ô¥¹¥Ñ¥ó1¡Ê±À²¼¸Â¡Ë
38948.68±ß¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É1¦Ò
38690.00±ß¡¡¡¡2ÆüÀèÊªÀ¶»»ÃÍ
38629.33±ß¡¡¡¡75Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
38484.00±ß¡¡¡¡5Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
38305.00±ß¡¡¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦Å¾´¹Àþ
37365.85±ß¡¡¡¡200Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
37128.80±ß¡¡¡¡25Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
35308.92±ß¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É-1¦Ò
34800.00±ß¡¡¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦´ð½àÀþ
33489.04±ß¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É2¦Ò
31669.15±ß¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É3¦Ò
264.89±ß¡¡¡¡2ÆüÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¸½Êª½ªÃÍ
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
42588.45±ß¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É3¦Ò
40768.56±ß¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É2¦Ò
39910.00±ß¡¡¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦Àè¹Ô¥¹¥Ñ¥ó2¡Ê±À¾å¸Â¡Ë
39685.00±ß¡¡¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦Àè¹Ô¥¹¥Ñ¥ó1¡Ê±À²¼¸Â¡Ë
38948.68±ß¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É1¦Ò
38690.00±ß¡¡¡¡2ÆüÀèÊªÀ¶»»ÃÍ
38629.33±ß¡¡¡¡75Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
38484.00±ß¡¡¡¡5Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
38305.00±ß¡¡¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦Å¾´¹Àþ
37365.85±ß¡¡¡¡200Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
37128.80±ß¡¡¡¡25Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
35308.92±ß¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É-1¦Ò
34800.00±ß¡¡¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦´ð½àÀþ
33489.04±ß¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É2¦Ò
31669.15±ß¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É3¦Ò
264.89±ß¡¡¡¡2ÆüÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¸½Êª½ªÃÍ
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹