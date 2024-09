NTTドコモは、「AFC アジア予選開幕!dポイント最大50%還元キャンペーン」を開始した。期間は、11月20日まで。

キャンペーン期間中に、「DAZN for docomo」を新規で契約のうえ、「DAZN for docomo」サービスサイトからキャンペーンにエントリーすると、最大3カ月間「DAZN for docomo」の月額料金の30%のdポイントが還元される。ポイント付与数は1146ポイント。

「DAZN for docomo」の月額料金の20%のdポイントが還元される「爆アゲ セレクション」対象のユーザーは、キャンペーンの30%還元と合わせて最大3カ月間、毎月50%のdポイントが還元される。ポイント付与数は1910ポイント。

3カ月間継続している間は、dポイントは利用月の翌月に進呈され、毎月中旬頃に付与される。ポイント有効期間はポイント進呈日から3カ月後の末日となる。

さらに、5日から「DAZN for docomo」を含めた「DAZN」では、2026年のワールドカップ出場をかけた「AFCアジア予選」の全試合を配信予定。日本代表のアウェイ戦は「DAZN」での独占配信となる。