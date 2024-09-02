東方神起、Red Velvet、NCT WISHが「a-nation 2024」で日本ファンを魅了する完璧なパフォーマンス披露！

東方神起、Red Velvet、NCT WISHが「a-nation 2024」（以下、「a-nation」）を盛り上げた。

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東方神起、Red Velvet、NCT WISHは9月1日、東京・味の素スタジアムで開かれた音楽フェスティバル「a-nation」に出演し、情熱的なステージと完璧なパフォーマンスで観客を魅了した。

NCT WISHは『Hands Up』を皮切りに、『Sail Away』『We Go！』『WISH』『Songbird』の清涼な音楽とパワフルなパフォーマンスが目立った計5曲を披露し、「a-nation」初出演であるにもかかわらず、爆発的な反応を引き出した。

（写真＝SMエンターテインメント）上から東方神起、Red Velvet、NCT WISH

また、Red Velvetは日本語曲の『WILDSIDE』『Aitai-tai』『Swimming Pool』をはじめ、メガヒット曲である『Feel My Rhythm』『Red Flavor』と、去る6月にリリースした『Cosmic』まで、多彩な魅力の計6曲を披露し、現場の雰囲気を最高潮に高めた。

さらに、「a-nation」のラストを飾った東方神起は、強烈なエネルギーの『Rising Sun』で幕を開け、その名に恥じない“トップクラス”の公演でファンの熱い歓声を誘った。

東方神起は流暢な日本語で観客と身近に交流したのはもちろん、『B.U.T（BE-AU-TY）』『Share The World』『LIME＆LEMON』『OCEAN』『Somebody To Love』『Hot Hot Hot』など計10曲を相次いで披露し、単独ライブの会場を彷彿とさせる熱気で、東方神起の日本人気を証明した。