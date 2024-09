◆BLACKPINKプロデューサーの新グループ「MWOVV」にデビュー前から熱い関心

【モデルプレス=2024/09/02】BLACKPINKを手掛けた有名プロデューサー・TEDDYが代表を務めるTHE BLACK LABELより、初のガールズグループ・MEOVV(ミヤオ)が9月にデビューする。MEOVVは、ヒップホップグループ・1TYM出身で、BIGBANG・2NE1・BLACKPINKらのプロデューサーを手掛けてきたTEDDYが設立したTHE BLACK LABELから、初めてローンチされるガールズグループ。グループ名の通り、猫をアイデンティティとした強烈なチームカラーで注目を集めている。

◆ELLA

◆GAWON

◆SOOIN

◆ANNA

◆NARIN

メンバーはELLA(エルラ・グロス)、GAWON(ガウォン)、SOOIN(スイン)、ANNA(アンナ)、NARIN(ナリン)の5人。韓国、アメリカ、日本出身の多国籍なメンバーが集まった。8月21日より、メンバー1人1人のデビュートレーラー映像が解禁に。全員が新人とは思えない水準のパフォーマンス、表現力を見せる映像で注期待感を高めている。さらにMEOVVは、ユニバーサルミュージックグループ傘下のキャピトル・レコードとパートナーシップ契約を締結したことが明らかになった。キャピトル・レコードはケイティ・ペリー、サム・スミスなど数多くのグローバルアーティストを成功させてきたレーベルで、グローバルな影響力を持つアーティストに跳躍することが期待される。またMEOVVはデビューに先駆け、ソウルの人気スポットである現代百貨店「ザ・現代ソウル」にてプレデビューポップアップイベントを実施。デビュー前からオンライン上で連日話題となっている。生年月日:2008. 12. 01出身:アメリカMBTI:INTP小さいころの夢:俳優初オーディションで歌った曲:Radiohead「Creep」デビューティーザーのフレーズ:I remember nothing but the destination I was heading to. Which is why I just got here.(私は向かっていた目的地以外、何も覚えていない。それが私がここに来た理由。)ドイツ出身の父、韓国出身の間にアメリカで生まれ、母国でキッズモデル、子役として活躍。当時からSNS上で話題となり、日本で大型ファッションイベントに出演したことも。来韓前からBLACKPINKとの交流でも注目を集め、2018年にTHE BLACK LABELと契約した。生年月日:2005. 04. 27出身:アメリカ/韓国MBTI:INTJ小さいころの夢:ファッションデザイナー、建築家、弁護士、お姫様初オーディションで歌った曲:Jorja Smith「Teenage Fantasy」デビューティーザーのフレーズ:If I were to choose between the two, I already know my answer.(どちらかを選択する必要があるのなら、私の答えはすでに決まっている。)アメリカで生まれ、韓国育ちのGAWON。幼いころ韓国でキッズモデルをしていたことも。韓国語と英語のバイリンガル。生年月日:2005. 04. 12出身:韓国MBTI:ENFP小さいころの夢:画家初オーディションで歌った曲:Little Mix「Oops」デビューティーザーのフレーズ:I think we are friends.(私たちは友達だと思う。)デビュートレーラーでは、唯一激しいガンアクションを披露。抜群のダンスセンスも見せており、ダンスの中心的メンバーであることが予想されている。生年月日:2005. 11. 17出身:日本MBTI:ISTP小さいころの夢:アイスクリーム屋さんのアルバイト初オーディションで歌った曲:BLACKPINK「Lovesick Girl」, 「チェリー」デビューティーザーのフレーズ:I will pick up the phone at the convience store tonight.(私は今夜、そのコンビニで電話を受けとる。)日本で幼少期よりモデルとして活動。有名雑誌の専属モデル、CM、ドラマへの出演経験も。生年月日:2007. 08. 15出身:韓国特技:口笛を吹きながら同時に歌うことMBTI:ENFP小さいころの夢:外交官初オーディションで歌った曲:Billie Eilish「idontwannabeyouanymore」デビューティーザーのフレーズ:By chance, I got a cool item from a vending machine then I found myself in my backyard.(偶然、自動販売機で素敵なものを手に入れ、気がついたら裏庭にいた。)デビュートレーラーでは唯一卓越したラップのスキルを披露。ラッパーポジションのメンバーだと予想されている。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】