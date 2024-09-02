»ÖÅÄÀéÍÛÁª¼ê¡Ê¼Ì¿¿¡§¿¹ÅÄÄ¾¼ù/¥¢¥Õ¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡¦¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿»ÖÅÄÀéÍÛÁª¼ê¤¬2024Ç¯9·î1Æü¡¢½÷»Ò¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¸µÆüËÜÂåÉ½¤Ç¥í¥ó¥É¥ó¸ÞÎØ¤Î¶ä¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¦Æ£°æ¿ð´õ¤µ¤ó¤È¡¢2¿Í¤Ç¥é¥ó¥Á¤·¤¿¤³¤È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¡£

¡Ö¤ª»Ð¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢ÀèÇÚ¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹...¡ª¡×

»ÖÅÄÁª¼ê¤Ï¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½ª¤ï¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¥ª¥Õ¤Ï¡¢Æ£°æÀèÇÚ¤È¥é¥ó¥Á¤ò¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢Æ£°æ¤µ¤ó¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£

Æ£°æ¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤º¤Ã¤ÈÁ°¤«¤é¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥ª¡¼¥×¥ó´ü´Ö¤â¡¢¿§¡¹¤Ê¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤ª»Ð¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢ÀèÇÚ¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹...¡ª¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢

¡Ö¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤Æ¤â¸åÇÚ¤òÁÛ¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â²ñ¤¤¤Ë¤­¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¡Çº¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ¤Ï¡¢Á´ÎÏ¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥ì¡¼¥¹¤â¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Á°¤Î½àÈ÷¤ÎÃæ¤Ç¤â¤¿¤¯¤µ¤óµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢»ä¤ÎÃæ¤Ç¤ÏËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤¬Âç¤­¤¤ÀèÇÚ¤Ê¤Î¤Ç¡¡µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤êÏÃ¤»¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹...¡×

¤È¤âÀâÌÀ¡£¡Ö¤Þ¤¿¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ª²ñ¤¤¤Ç¤­¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ê¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òÄÖ¤Ã¤¿¡£

¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤é¤«¤é¡Ö»ÖÅÄ¤Á¤ã¤óÌÜ¤¬¥­¥é¥­¥é¡×¡Ö¤ª¤Õ¤¿¤ê¤µ¤ó¡¢¤¹¤´¤¯åºÎï¡×¡Ö2¿Í¤Î¾Ð´é¤¬ÁÇÅ¨¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢Æ£°æ¤µ¤ó¤«¤é¤â¡Ö¤³¤Á¤é¤³¤½¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Í¡ª¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤Ê¤µ¤¤¤Í¡¼¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£