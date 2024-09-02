¡Ú¼ºÇÔ¤ÎË¡Â§¡Û¡ÖÍ½»»Æâ¡¢´ü¸ÂÆâ¡¢¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤ÊØ±×¡×¤Ï¼Â¸½²ÄÇ½¤«¡¡¹âÂ®Áý¿£¸¶·¿Ï§¤â¤ó¤¸¤å¤«¤éÉ³²ò¤¯¡ÖµðÂç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤¬À®¸ù¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³
¡¡Âç¾®¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢´±Ì±Ìä¤ï¤º¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¡ÖÍ½»»Æâ¡¢´ü¸ÂÆâ¡¢¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤ÊØ±×¡×¤È¤¤¤¦3Çï»Ò¤òÂ·¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï0.5¡ó¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹âÂ®Áý¿£¸¶·¿Ï§¤â¤ó¤¸¤å¤Ç¡¢¸¶»ÒÏ§¤«¤éÇ³ÎÁ¤ò¼è¤ê½Ð¤¹ºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¡ÖÇ³ÎÁ½ÐÆþµ¡¡×¤Û¤«
¡¡ÌóÂ«ÄÌ¤ê¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¼ÂºÝ¤Ë¿ô½½Ç¯¤ÎºÐ·î¤È1Ãû±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÇüÂç¤ÊÍ½»»¤¬Åê¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÀ®²Ì¤ò½Ð¤»¤º¤Ë½ª¤ï¤ê¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¯ÉÜ¤ÎµðÂç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡À¤³¦Ãæ¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¡ÖÀ®ÈÝ¥Ç¡¼¥¿¡×¤ò1Ëü·ï°Ê¾åÃßÀÑ¡¦¸¦µæ¤¹¤ë¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³Ø¶µ¼ø¤¬¡¢Í½»»Æâ¡¢´ü¸ÂÆâ¤Ç¡ÖÆ¬¤ÎÃæ¤Î¥â¥ä¡×¤òÀ®²Ì¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤ëÀïÎ¬¤ÈÀï½Ñ¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤·¤¿¡ØBIG THINGS¡¡¤É¥Ç¥«¤¤¤³¤È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¥ä¥Ä¤é¤Ï¤Ê¤Ë¤ò¤·¤¿¤Î¤«¡©¡Ù¡Ê¥µ¥ó¥Þ¡¼¥¯½ÐÈÇ¡Ë¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¡¢ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡
¡¡1983Ç¯¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ÏÍË¾¤ÊµðÂç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ËÃå¼ê¤·¤¿¡£¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÏÃÎ·Ã¤Î¾ÝÄ§¤È¤µ¤ì¤ëÊ¸¼ìÊî»§¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢¡Ö¤â¤ó¤¸¤å¡×¤ÈÌ¿Ì¾¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤â¤ó¤¸¤å¤Ï´°À®¤¹¤ì¤Ð¡¢¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤È¤·¤Æ¾ÃÈñ¼Ô¤ËÅÅÎÏ¤ò¶¡µë¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿··¿¸¶»ÒÏ§¤Ç¤¢¤ë¹âÂ®Áý¿£Ï§¤È¤·¤Æ¸¶»ÒÎÏ»º¶È¤ËÇ³ÎÁ¤ò¶¡µë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¹ñÆâ»ñ¸»¤ËË³¤·¤¯¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÌäÂê¤Ë¤Ä¤Í¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤Î¹ñ¤Ç¡¢¤â¤ó¤¸¤å¤ÏÈ¯ÅÅ¤Ë»È¤Ã¤¿°Ê¾å¤Î³ËÇ³ÎÁ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡¢Ì´¤Î¸¶»ÒÏ§¤È¤·¤ÆÂç¤¤¤Ë´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡1985Ç¯¤Ë·úÀß¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢Ìó10Ç¯¸å¤Î1995Ç¯¤ËÈ¯Á÷ÅÅ¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£¤À¤¬Æ±Ç¯¤Ë²ÐºÒ»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¡¢Ä¾¤Á¤Ë±¿Å¾Ää»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»ö¸Î¸å¤Î±£ÊÃ¹©ºî¤¬È¯³Ð¤·¤ÆÀ¯¼£¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ËÈ¯Å¸¤·¡¢¤½¤Î¤»¤¤¤Ç±¿Å¾Ää»ß¤ÏÄ¹´ü²½¤·¤¿¡£
¡¡2005Ç¯¤ËºÇ¹âºÛ¤¬¤â¤ó¤¸¤å¤ÎÀßÃÖµö²Ä¤òÍ¸ú¤È¤¹¤ëÈ½·è¤ò²¼¤·¡¢±¿Å¾ºÆ³«¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¡£¤À¤¬2008Ç¯¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤¿ºÆ³«¤Ï¡¢2009Ç¯¤Ë±ä´ü¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡2010Ç¯¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯»î±¿Å¾¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢2013Ç¯¤«¤é¤ÎËÜ³Ê±¿Å¾¤ò¤á¤¶¤·¤¿¡£¤À¤¬2013Ç¯5·î¡¢¸¶»ÒÏ§¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤½ÅÍ×µ¡´ï¤ò´Þ¤à¡¢1Ëü4000ÅÀ¤Îµ¡´ï¤ÎÅÀ¸¡Ï³¤ì¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢ºÆ³«¤Ï¤µ¤é¤Ë±ó¤Î¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤âÊÝ°Âµ¬Äê°ãÈ¿¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤é¤ò¼õ¤±¤ÆÆüËÜ¸¶»ÒÎÏµ¬À©°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢ÆüËÜ¸¶»ÒÎÏ¸¦µæ³«È¯µ¡¹½¡ÊJAEA¡Ë¤¬¤â¤ó¤¸¤å¤Î±¿±Ä¼çÂÎ¤È¤·¤ÆÉÔÅ¬Åö¤Ç¤¢¤ë¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤â¤ó¤¸¤å¤ËÅê¤¸¤é¤ì¤¿¹ñÈñ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë120²¯¥É¥ë¤Ë¾å¤ê¡¢±¿Å¾¤òºÆ³«¤·¤Æ10Ç¯´Ö²ÔÆ¯¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ë60²¯¥É¥ë¤ÎÈñÍÑ¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤¿¡£ÀÞ¤ê°¤¯2011Ç¯¤ÎÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ»þ¤Î¸¶È¯»ö¸Î¤Ë¤è¤ê¡¢¹ñÆâÀ¤ÏÀ¤ÏÈ¿¸¶È¯¤ËÂç¤¤¯·¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£À¯ÉÜ¤Ï¤È¤¦¤È¤¦¤µ¤¸¤òÅê¤²¡¢2016Ç¯¤Ë¤â¤ó¤¸¤å¤ÎÇÑ»ß¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤ó¤¸¤å¤ÎÇÑÏ§¥³¥¹¥È¤Ï¡¢30Ç¯´Ö¤ÇÌó34²¯¥É¥ë¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤·¤³¤Î¸«ÀÑ¤â¤ê¤¬¤Û¤«¤Î¸«ÀÑ¤â¤ê¤è¤ê¤âÀµ³Î¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï60Ç¯¤ÎºÐ·î¤È150²¯¥É¥ë¤Î»ñ¶â¤òÈñ¤ä¤·¤¿¤¢¤²¤¯¡¢À¸¤ß½Ð¤·¤¿ÅÅÎÏ¤Ï¤Û¤Ü¥¼¥í¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤â¤ó¤¸¤å¤Ï¶ËÃ¼¤ÊÎã¤À¤¬¡¢Îã³°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¤¤ä¡¢Îã³°¤Ë¤Ï¤Û¤É±ó¤¤¡£¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ¤Ï»ä¤Î¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ÇºÇ¤â¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î°¤¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥¿¥¤¥×¤Î1¤Ä¤Ç¡¢¥³¥¹¥ÈÄ¶²áÎ¨¤Ï¼Â¼Á¥Ù¡¼¥¹¤ÇÊ¿¶Ñ120¡ó¡¢¹©´ü¤ÎÄ¶²áÎ¨¤ÏÊ¿¶Ñ65¡ó¤Ç¤¢¤ë¡£¤ª¤Þ¤±¤Ë¥³¥¹¥È¤È¹©´ü¤ÎÎ¾Êý¤Ë¥Õ¥¡¥Ã¥È¥Æ¡¼¥ë¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¨¡¨¡¤Ä¤Þ¤ê¥³¥¹¥È¤È¹©´ü¤Î¸«ÀÑ¤â¤ê¤ò20¡Á30¡ó¤É¤³¤í¤«¡¢200¡Á300¡ó¡¢¤È¤¤Ë¤Ï500¡ó°Ê¾åÄ¶²á¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤â¤ó¤¸¤å¤¬²Ú¡¹¤·¤¯¾ÚÌÀ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢À¸¤¸ÆÀ¤ëÂ»¼º¤Ë¾å¸Â¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤¤¡£
¡¡ÌäÂê¤Ï¸¶»ÒÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Û¤«¤ÎÂ¿¤¯¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥¿¥¤¥×¤â¡¢¤³¤ì¤è¤ê¤¤¤¯¤Ö¤ó¤Þ¤·¤È¤¤¤¦¤À¤±¤À¡£¤â¤ó¤¸¤å¤Î¤è¤¦¤ÊµðÂç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬°ìÈÌ¤ËÀß·×¡¢¼Â¹Ô¤µ¤ì¤ëÊýË¡¤Ë¤³¤½¡¢ÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÌäÂê¤òÍý²ò¤¹¤ì¤Ð¡¢Ì·½â¤¹¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢Âç¤¤¤¤â¤Î¤ò¾®¤µ¤¯¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¾®¤µ¤¤¤É¤³¤í¤«¡¢¥ì¥´¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î¤è¤¦¤Ë¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê¤â¤Î¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¶Ã¤¯¤Û¤ÉÂç¤¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
1¤Ä¤ÎÂç¤¤¤¤â¤Î
¡¡ÇüÂç¤Êµ¬ÌÏ¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÀß·×¤·¡¢¼Â¹Ô¤¹¤ëÊýË¡¤Ë¡¢1¤Ä¤ÎÂç¤¤Ê¤â¤Î¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏµðÂç¤Ê¤â¤Î¤ò¤Ä¤¯¤ëÊý¼°¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤â¤ó¤¸¤å¤Ï1¤Ä¤ÎµðÂç¤Ê¤â¤Î¤À¡£¤Û¤È¤ó¤É¤Î¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤¬¤½¤¦¤À¡£µðÂç¤Ê¿åÎÏÈ¯ÅÅ¥À¥à¤ä¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤Ê¤É¤Î¹âÂ®Å´Æ»¡¢µðÂçIT¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¢¹âÁØ¥Ó¥ë¤â¤À¡£
¡¡¤³¤¦¤¤¤¦¤Ä¤¯¤êÊý¤ò¤¹¤ë¤È¡¢1¤Ä¤Î¤â¤Î¤À¤±¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤ÏÄêµÁ¾å¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¤â¤Î¡¢»ÅÎ©¤ÆÍÑ¸ì¤Ç¸À¤¨¤Ð¥ª¡¼¥À¡¼¥á¥¤¥É¤Ë¤Ê¤ë¡£É¸½à¤ÎÉôÉÊ¤ä´ûÀ½ÉÊ¤Ï»È¤ï¤º¡¢Á°Îã¤òÃ±½ã¤Ë¤¯¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤â¤·¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¹¤ë¤ÈÉ¬Á³Åª¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¡¢Ê£»¨¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤ÏÌµ¿ô¤Î¥«¥¹¥¿¥à²½¤µ¤ì¤¿¥Ñ¡¼¥Ä¤ä¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢È¯ÅÅ½êÁ´ÂÎ¤¬µ¡Ç½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î1¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤¬Ã±ÂÎ¤È¤·¤Æ¤â¡¢Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤âµ¡Ç½¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡Ê£»¨¤Ê¥«¥¹¥¿¥àÀ°ì¤Ä¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤ÎÊý¼°¤¬¤¤¤«¤Ëº¤Æñ¤«¤¬¤ï¤«¤ë¡£¤À¤¬¤½¤ì¤ò¤µ¤é¤ËÆñ¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤ëÍ×°ø¤¬¡¢¤Û¤«¤Ë¤â¤¢¤ë¡£
¡¡Âè°ì¤Ë¡¢¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤ò¤¹¤Ð¤ä¤¯·úÀß¤·¤Æ¡¢¤·¤Ð¤é¤¯±¿Å¾¤·¡¢²¿¤¬µ¡Ç½¤¹¤ë¤Î¤«¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¤ò³Î¤«¤á¤Æ¤«¤é¡¢¤½¤Î¶µ·±¤ò³è¤«¤·¤ÆÀß·×¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¡¢¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤¿¤é¥³¥¹¥È¤â¥ê¥¹¥¯¤â¹â¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö¼Â¸³¡×¨¡¨¡Í¥¤ì¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÆÃÄ§¤Å¤±¤ë¡Ö¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥ê¡Ê¼Â¸³¡Ü·Ð¸³¡Ë¡×¤ÎÈ¾Ê¬¨¡¨¡¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢°ìÈ¯¤ÇÀ®¸ù¤µ¤»¤ë°Ê³°¤ËÁªÂò»è¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ê¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥ê¤Ï¥é¥Æ¥ó¸ì¤ÎÆ°»ì¤Ç2¤Ä¤Î±ÑÃ±¸ì¡¢¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥á¥ó¥È¡Ê¼Â¸³¤¹¤ë¡Ë¤È¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¡Ê·Ð¸³¤¹¤ë¡Ë¤Î¸ì¸»¤Ç¡¢¡Ö»î¤ß¤ë¡×¡Ö»î¤¹¡×¡Ö¾ÚÌÀ¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤Î°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡Ë
¡¡ÂèÆó¤Ë¡¢¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥ê¤Î»Ä¤êÈ¾Ê¬¤Î¡¢¡Ö·Ð¸³¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡£¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤ò·úÀß¤¹¤ë¿Í¤Ï¡¢·Ð¸³¤ò¤¢¤Þ¤êÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é²áµî¤Ë·úÀß¤µ¤ì¤¿¸¶È¯¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤·¡¢1´ð¤ò·úÀß¤¹¤ë¤Î¤Ë¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤«¤é¤À¡£¤À¤¬¼Â¸³¤¬¤Ç¤¤º¡¢·Ð¸³¤¬Ë³¤·¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢°ìÈ¯¤ÇÀ®¸ù¤µ¤»¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ë¤»¤è¡¢¤¤ï¤á¤Æº¤Æñ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¡¢¤¿¤È¤¨Â¿¾¯¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤ÎÆÃÄê¤Î¸¶È¯¤ò·úÀß¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£¤ï¤º¤«¤ÊÎã³°¤ò½ü¤±¤Ð¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸¶È¯¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ÎÎ©ÃÏ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢»þÂå¤È¤È¤â¤ËÊÑ¤ï¤ëµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤ë¡£¤â¤ó¤¸¤å¤ÈÆ±ÍÍ¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¥«¥¹¥¿¥àÉÊ¤À¡£
¡¡¥«¥¹¥¿¥à²½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢»ÅÎ©¤Æ¤Î¥¹¡¼¥Ä¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¤Ä¤¯¤ë¤Î¤Ë¥³¥¹¥È¤È»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥¹¡¼¥Ä¤Å¤¯¤ê¤Î·Ð¸³¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤»ÅÎ©²°¤¬¡¢¥ª¡¼¥À¡¼¥á¥¤¥É¤Î¥¹¡¼¥Ä¤ò°ìÈ¯¤Ç¤¦¤Þ¤¯»ÅÎ©¤Æ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¤é¤É¤¦¤À¤í¤¦¡©¡¡¤è¤¤·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¿¤À¤Î¥¹¡¼¥Ä¤Ç¤â¤³¤ì¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡¢¿ô½½²¯¥É¥ëµ¬ÌÏ¤ÎÊ£»¨¤¤ï¤Þ¤ê¤Ê¤¤¸¶È¯¤ÎÆñ¤·¤µ¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£
µðÂç¤À¤È¡Ö´°À®¡×¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ª¶â¤òÀ¸¤Þ¤Ê¤¤
¡¡¼Â¸³¤È·Ð¸³¤¬ÉÔ½½Ê¬¤À¤È¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿Ê¤á¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢Í½ÁÛ°Ê¾å¤Ëº¤Æñ¤Ç¹â¤¯¤Ä¤¯¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£»×¤ï¤ÌÌäÂê¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤Ï¤º¤ÎÊýË¡¤¬¼ºÇÔ¤¹¤ë¡£
¡¡¤ª¤Þ¤±¤Ë¡¢»î¹Ôºø¸í¤¹¤ë¤³¤È¤â¡¢·×²è¤ò½¤Àµ¤·¤Æ¤ä¤êÄ¾¤¹¤³¤È¤âµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÀìÌç²È¤¬¡Ö¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¥é¡¼¥Ë¥ó¥°¡ÊÉé¤Î³Ø½¬¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ö¸½¾Ý¤Ç¤¢¤ë¡£³Ø½¬¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤ÉÌäÂê¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹º¤Æñ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥³¥¹¥È¤â¤«¤«¤ë¡£
¡¡Âè»°¤¬¡¢·ÐºÑÅªÉéÃ´¤À¡£¸¶È¯¤Ï100¡ó´°À®¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÏÅÅÎÏ¤òÀ¸»º¤Ç¤¤Ê¤¤¡£9³äÊý´°À®¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯»È¤¤Êª¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¤³¤Î¸¶È¯¤Ë¤Ä¤®¹þ¤Þ¤ì¤¿ÇüÂç¤Ê»ñ¶â¤Ï¡¢½üËë¼°¤ò½ª¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ï¡¢²¿¤ÎÊØ±×¤âÀ¸¤Þ¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥«¥¹¥¿¥àÀ¤ÈÊ£»¨À¡¢¼Â¸³¤È·Ð¸³¤ÎÉÔÂ¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¥é¡¼¥Ë¥ó¥°¡¢°ìÈ¯¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ëÉ¬Í×À¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤ÏÈó¾ï¤ËÄ¹¤¤Ç¯·î¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡¢¸¶È¯·úÀß¤Î»´Øë¤¿¤ë¼ÂÀÓ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹¥ï¥ó¤òËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤É¤ó¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤âÍ½Â¬ÉÔ²ÄÇ½¤Ç¾×·âÅª¤Ê¤Ç¤¤´¤È¤Î±Æ¶Á¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢¤½¤Î²ÄÇ½À¤Ï»þ´Ö¤Î·Ð²á¤È¤È¤â¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢´°À®¤ËËÄÂç¤Ê»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡Ö1¤Ä¤ÎÂç¤¤¤¤â¤Î¡×¤Ï¡¢ÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬É¬Á³Åª¤Ë¹â¤¤¡£
¡¡¤â¤ó¤¸¤å¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ì¤À¤Ã¤¿¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³«»Ï¤«¤é»ÍÈ¾À¤µª°Ê¾å¤¬²á¤®¡¢¤Þ¤À±¿Å¾½àÈ÷¤¬´°Î»¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¡¢Âç¿ÌºÒ¤Ë¤è¤ëÄÅÇÈ¤¬Ê¡Åç¸¶È¯¤ò½±¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î·ë²Ìµ¯¤³¤Ã¤¿»ö¸Î¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢À¤ÏÀ¤¬È¿¸¶È¯¤Ë·¹¤¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤ÏÀ¯ÉÜ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¡¢¤â¤ó¤¸¤å¤ÏÇÑÏ§¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡1983Ç¯Åö»þ¡¢¤³¤ó¤ÊÅ¸³«¤òÃ¯¤¬Í½¸«¤Ç¤¤¿¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¤À¤¬¼Â¹Ô¤Ë¿ô½½Ç¯¤«¤«¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢ÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤ÏÉ¬¤ºµ¯¤³¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÍ×°ø¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡Ö1¤Ä¤ÎÂç¤¤¤¤â¤Î¡×·¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¼Â¹Ô¤Ë¡¢¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤»þ´Ö¤È¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ï¡¢²¿¤ÎÉÔ»×µÄ¤â¤Ê¤¤¡£´°À®¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤â¤¹¤´¤¤¤³¤È¤À¡£
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¥Ù¥ó¥È¡¦¥Õ¥ê¥¦¥Ó¥ä Bent Flyvbjerg¡¿·ÐºÑÃÏÍý³Ø¼Ô¡£¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³ØÂè°ìBT¶µ¼ø¡¦³Ø²ÊÄ¹¡¢¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥óITÂç³Ø¥ô¥£¥ë¥à¡¦¥«¥ó¡¦¥é¥¹¥à¥»¥ó¶µ¼ø¡¦³Ø²ÊÄ¹¡£¡Ö¥á¥¬¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¤³¦¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¡×¡ÊKPMG¤Ë¤è¤ë¡Ë¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¤â°úÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸¦µæ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ø¥á¥¬¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¥ê¥¹¥¯¡Ù¤Ê¤É¤ÎÃø½ñ¡¢¡Ø¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥á¥¬¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯¡Ù¤Ê¤É¤ÎÊÔÃøÂ¿¿ô¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÌ¤Ë®Ìõ¡Ë¡£¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º¡¢¥¦¥©¡¼¥ë¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡¢BBC¡¢CNN¤Û¤«Â¿¿ô¤ÎÃøÌ¾³Ø½Ñ»ï¤äÍÎÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÉÑÈË¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç100·ï°Ê¾å¤Î¥á¥¬¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¡¢³Æ¹ñÀ¯ÉÜ¤ä¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó500´ë¶È¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¿ô¡¹¤Î¾Þ¤ä±ÉÍÀ¤ò¼õ¤±¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯½÷²¦¤«¤é¥Ê¥¤¥È¤Î¾Î¹æ¤ò¼ø¤±¤é¤ì¤¿¡£