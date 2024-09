『機動戦士ガンダム』がテレビ初放送から45周年を迎え、OVA『機動戦士ガンダム THE ORIGIN』全6話を劇場上映用に総監督の安彦良和氏が全三章に再編集した“movie edition”が、新宿ピカデリーでの上映を皮切りに、全国の劇場で順次公開されることが決定した。公開を記念して新宿ピカデリーでは9月14日に安彦良和氏と、キャラクターデザインを担当したことぶきつかさ氏による公開記念舞台挨拶を実施。また、Shimane Cinema ONOZAWAでは9月21日から島根県立石見美術館にて行われる「描く人、安彦良和」展の開催を記念し、安彦良和氏と、メカニカルデザインを担当した山根公利氏による『機動戦士ガンダム THE ORIGIN』舞台挨拶付き記念上映を実施する。

新宿ピカデリー(東京)で9月13日より公開され、10月25日以降は順次全国の劇場で公開される。また、第一章〜第三章共通の入場者プレゼントとして、総監督安彦良和氏描き下ろしのA5サイズイラストシートが配布される。■上映内容『機動戦士ガンダム THE ORIGIN』(movie edition)第一章 シャア・セイラ編:全110分OVA『機動戦士ガンダム THE ORIGIN』 第1話「青い瞳のキャスバル」〜第2話「哀しみのアルテイシア」第二章 開戦編:全120分OVA『機動戦士ガンダム THE ORIGIN』 第3話「暁の蜂起」〜第4話「運命の前夜」第三章 ルウム編:全147分OVA『機動戦士ガンダム THE ORIGIN』 第5話「激突 ルウム会戦」〜第6話「誕生 赤い彗星」※movie editionはOVA 全6話を劇場上映用に再編集したもの。 ※新規カット・映像はない。■9月公開スタート劇場新宿ピカデリー(東京)第一章 シャア・セイラ編9/13(金)〜9/26(木)第二章 開戦編9/27(金)〜10/10(木)第三章 ルウム編10/11(金)〜10/24(木)Shimane Cinema ONOZAWA(島根)第一章 シャア・セイラ編9/22(日)※、9/25(水)〜10/6(日)第二章 開戦編10/9(水)〜10/20(日)第三章 ルウム編10/23(水)〜11/3(日)