¡Ö¤Ù¤Ã¤³¤¦Ç­¡×¤ÎÆÃÄ§

¡Ö¤Ù¤Ã¤³¤¦Ç­¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÇ­¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£

¹õ¿§¤ÈÃã¿§¤ÎÌÓ¤¬º®¤¸¤Ã¤¿¸ÄÀ­Åª¤ÊÊÁ¤ÎÇ­¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¤Ù¤Ã¤³¤¦Ç­¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÇ­¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£

¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¡Ø¹¬±¿¤ò¸Æ¤ÖÇ­¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡Ö¤Ù¤Ã¤³¤¦Ç­¡×¤ÎÆÃÄ§¤äÀ­³Ê¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£

¥µ¥ÓÇ­¤Î°ì¼ï

¡Ö¥µ¥ÓÇ­¡×¤Ï¡¢¹õ¤ÈÃã¤Î2¿§¤ÎÌÓ¤¬º®¤¸¤ê¹ç¤Ã¤¿ÊÁ¤ÎÇ­¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¤½¤Î¥µ¥ÓÇ­¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¥¦¥ß¥¬¥á¤ÎÃç´Ö¤Ç¤¢¤ë¥¿¥¤¥Þ¥¤¤Î¹ÃÍå¤Î²Ã¹©ÉÊ¤Î¡Ö¤Ù¤Ã¹Ã¡Ê¤Ù¤Ã¤³¤¦¡Ë¡×¤ËÌÏÍÍ¤¬»÷¤Æ¤¤¤ëÇ­¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¤Ù¤Ã¤³¤¦Ç­¡×¤È¸Æ¤Ö¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

³¤³°¤Ç¤Ï¡Ö¤Ù¤Ã¹Ã¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¡Ötortoiseshell¡×¤«¤é¡Ötortoiseshell cat¡Ê¥Èー¥Æ¥£¥·¥§¥ë¥­¥ã¥Ã¥È¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¥µ¥ÓÇ­¤â¤Ù¤Ã¤³¤¦Ç­¤â¹õ¿§¤ÈÃã¿§¤¬º®¤¸¤Ã¤¿ÊÁ¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¥µ¥ÓÇ­¤Ï¹õ¿§¤ÎÌÓ¤¬Â¿¤¯¡¢¤Ù¤Ã¤³¤¦Ç­¤ÏÃã¿§¤ÎÌÓ¤¬Â¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¸·Ì©¤ÊÊ¬Îà¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Ù¤Ã¤³¤¦Ç­¤â¥µ¥ÓÇ­¤ÈÆ±¤¸Ç­¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

¤Û¤È¤ó¤É¤¬¥á¥¹Ç­

À­ÊÌ¤Î·èÄê¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ÷¿§ÂÎ¤ËÌÓ¿§¤Ë´Ø¤¹¤ë°äÅÁ»Ò¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤Ù¤Ã¤³¤¦Ç­¤Ë¤Ï¥á¥¹Ç­¤¬Â¿¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£

¥ª¥¹Ç­¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ï3ËüÊ¬¤Î1¤Î³ÎÎ¨¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ù¤Ã¤³¤¦Ç­¤Î¥ª¥¹Ç­¤ÏÈË¿£Ç½ÎÏ¤ò»ý¤Á¤Þ¤»¤ó¡£

¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢»°ÌÓÇ­¤âÆ±¤¸ÍýÍ³¤Ç¤Û¤È¤ó¤É¤¬¥á¥¹Ç­¤Ç¤¹¡£

Æùµå¤Î¿§¤â¤Þ¤À¤éÌÏÍÍ

Ç­¤ÎÆùµå¤Î¿§¤Ï¡¢ÌÓ¿§¤äÊÁ¤È´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇòÇ­¤äÃã¥È¥éÇ­¤ÎÆùµå¤Ï¥Ô¥ó¥¯¿§¡¢¹õÇ­¤Ï¹õ¿§¡¢¥°¥ìー¤ä¥·¥ë¥Ðー¤ÎÌÓ¿§¤ÎÇ­¤Ï¤¢¤º¤­¿§¤Ç¤¹¡£

¤Ù¤Ã¤³¤¦Ç­¤ÎÆùµå¤Ï¡¢¹õ¿§¤È¥Ô¥ó¥¯¿§¤¬¤Þ¤À¤éÌÏÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£

¡Ö¤Ù¤Ã¤³¤¦Ç­¡×¤ÎÀ­³Ê

¤Ù¤Ã¤³¤¦Ç­¤Ï¥á¥¹Ç­¤¬Â¿¤¯¡¢¥á¥¹Ç­¤é¤·¤¤Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¹ÔÆ°¤âÀ­³Ê¤Ë´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

°ìÈÌÅª¤Ë¡Ö»ô¤¤¤ä¤¹¤¤Ç­¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Á¡ºÙ¤Çµ¤¤Þ¤°¤ì¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

Â¿Æ¬»ô°é¤Ç¤Ï¶¨Ä´À­¤¬¤¢¤êµ¤ÇÛ¤ê¤¬¤Ç¤­¤ë¤¿¤á¡¢¤´¤Ï¤ó¤Ê¤É¤òÂ¾¤ÎÇ­¤Ë¾ù¤ë¤ä¤µ¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¤·¤«¤·¡¢²æËý¤·¤¹¤®¤Æ¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¤¿¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¥È¥ì¥¹ÂÐºö¤ò¹Í¤¨¤¿Éô²°ºî¤ê¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£

¤Ê¤ª¡¢¤Ù¤Ã¤³¤¦Ç­¤ÏÈæ³ÓÅª¸­¤¤¤Î¤Ç¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ò´Ñ»¡¤·¤Æ¥É¥¢¤Î³«¤±Êý¤ò³Ð¤¨¤ë¤Ù¤Ã¤³¤¦Ç­¤â¡£¤Ù¤Ã¤³¤¦Ç­¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Ç°¤Î°ÙÃ¦ÁöÂÐºö¤â¤·¤Ã¤«¤ê¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

¡Ö¤Ù¤Ã¤³¤¦Ç­¡×¤¬¡Ø¹¬±¿¤ò¸Æ¤ÖÇ­¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ëÍýÍ³

¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤ä¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢¤Ù¤Ã¤³¤¦Ç­¤Ï¡Ø¹¬±¿¤ò¤â¤¿¤é¤¹Ç­¡Ù¤È¤·¤Æ°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë»°ÌÓÇ­¤â¡ÖÊ¡Ç­¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÓ¤Î¿§¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÌñ½ü¤±¤äÊ¡¤ò¾·¤¯¤È¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡Ö¹¬±¿¤ò¸Æ¤Ö¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£

¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¤Ù¤Ã¤³¤¦Ç­¤Î¥ª¥¹Ç­¤Ï´õ¾¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£

¤Þ¤È¤á

º£²ó¤Ï¡¢¡Ö¤Ù¤Ã¤³¤¦Ç­¡×¤ÎÆÃÄ§¤äÀ­³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¹õ¿§¤ÈÃã¿§¤ÎÌÓ¤¬º®¤¸¤ê¹ç¤Ã¤¿ÊÁ¤Î¤Ù¤Ã¤³¤¦Ç­¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬¥á¥¹Ç­¤Ç¡¢²¹¸ü¤Ç¸­¤¤À­³Ê¡¢¡Ø¹¬±¿¤ò¸Æ¤ÖÇ­¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Ê¤É¤ÎÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¸ÄÀ­Åª¤ÊÊÁ¤ä»ô°é¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤Ê¤É¡¢¤Ù¤Ã¤³¤¦Ç­¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£