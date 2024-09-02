Da-iCE¡Ö¥¹¥¿¡¼¥Þ¥¤¥ó¡×¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°Á´À¤³¦Îß·×ºÆÀ¸²ó¿ô¤¬£²²¯²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË
Da-iCE¡Ö¥¹¥¿¡¼¥Þ¥¤¥ó¡×
Da-iCE¤¬¡¢2022Ç¯8·î22Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡Ö¥¹¥¿¡¼¥Þ¥¤¥ó¡×¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°Á´À¤³¦Îß·×ºÆÀ¸²ó¿ô¤¬¡¢2²¯²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛDa-iCE / ¡Ö¥¹¥¿¡¼¥Þ¥¤¥ó¡×Music Video¡Ö¥¹¥¿¡¼¥Þ¥¤¥ó¡×¤Ï¡¢2022Ç¯8·î22Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¥¤¥Þ¡Ù¤Î¼ýÏ¿¶Ê¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¹©Æ£Âçµ±¤¬ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤òÃ´Åö¡£Ìë¡¢²Ö²Ð¡¢Íá°á¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ëÂç¿Í¤Ê²Æ¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£TikTok¤Ç¤Ï¡¢¡È°ìÈ¯¤¸¤ãÂ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤«¤¤¡¢ÆóÈ¯ÌÜ¤ò¤ª¤«¤ï¤ê¤·¤¿¤¤¡É¤È¿ô»ú¤ò»¶¤ê¤Ð¤á¤¿¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¶¯¤¤¡¢°ìÅÙÄ°¤¤¤¿¤éÆ¬¤«¤éÎ¥¤ì¤Ê¤¤¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£¿Íµ¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¼ê¿¶¤êÆ°²è¤ä¡¢¥ò¥¿·Ý¤Ë¤è¤ë¡Ö¥¹¥¿¡¼¥Þ¥¤¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¡¢¿Æ»Ò¤Ç¤Î¡Ö²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡×¡ÖÍÙ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÆ°²è¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢UGC¤Ï4ËüÄ¶¤¨¡¢TikTokÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï6²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ YouTube¤Ë¤Ï¡¢Lyric Video¡¢Official Dance Practice¡¢Music Video¡¢Live Video¤¬¸ø³«Ãæ¡£ ¤Þ¤¿¡¢º£ºî¤Î¥³¥ì¥ª¥°¥é¥Õ¤Ï¡¢s**t kingz(¥·¥Ã¥È¥¥ó¥°¥¹)¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼shoji¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£